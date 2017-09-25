Google и партнеры компании возместят рекламодателям 90% убытков от поддельного трафика

Google и партнерские рекламные платформы вернут компаниям, пострадавшим от фиктивного трафика, до 90% их затрат на рекламу. Об этом рассказали в Google.
Наряду с Google, которой принадлежит сервис Do
ubleClick Bid Manager, компенсации выплатят компании AppNexus, Index Exchange, OpenX, Teads и Telaria. Ранее Google заявляла о планах покрыть только 10% от полной стоимости рекламных мест, размещенных на сайтах с поддельным трафиком.
В августе 2017 года Google сообщила части клиентов рекламной платформы DoubleClick Bid Manager о наличии на их объявлениях фиктивного трафика. Такие объявления были размещены на сайтах, где по ним переходили не настоящие люди, а боты.
Компания заявила, что вернет рекламодателям так называемый комиссионный сбор — сумму, которую DoubleClick Bid Manager получает за услуги платформы. Такие выплаты могли составить около 7-10% стоимости рекламных объявлений. Google планировала выяснить, кто из партнеров компании должен участвовать в возмещении убытков.
Источник: vc.ru