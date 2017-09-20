Представителей сети вызвали в прокуратуру из-за выпуска собственной криптовалюты.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King получила уведомление из Измайловской межрайонной прокуратуры в связи с выпуском компанией собственной криптовалюты под названием «вопперкоины», сообщают «Ведомости».
По словам представителя Burger King, в прокуратуре рассказали, что в России законны только операции в рублях, и попросили написать заявление о том, что компания не проводила массовую эмиссию «вопперкойнов».
В свою очередь, представители Burger King уверены, что закон не нарушался, так как в нём до сих пор не закреплено понятие «криптовалюта» и нет запрета на проведение операций с использованием виртуальной валюты.
Эксперты полагают, что прием денежных суррогатов в случае с Burger King можно рассматривать наравне с наклейками, которые используют продуктовые ритейлеры. Это скорее маркетинговая история, а не платежная.
Напомним, в августе Burger King заявил о выпуске «вопперкоинов» общим количеством 1 млрд. Один «вопперкоин» начисляется клиенту за покупку одноименного бургера.
Ранее прокуратура уже вызывала представителей фермерского кооператива LavkaLavka, который также выпускает свою собственную криптовалюту «биокоин». Тогда по итогам проверки нарушений действующего законодательства РФ не было обнаружено. Кроме того, прокуратура не запретила дальнейшее использование схемы по приёму криптовалюты.
Источник: Sostav.ru