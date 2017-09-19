 
Эрик Давидович Китуашвили не признал свою вину

Эрик Давидович Китуашвили не признал свою вину

Основатель сайта об автомобилях «Смотра.ру» отказался признать вину по делу о мошенничестве, передает корреспондент «Медиазоны» из Дорогомиловского районного суда Москвы.

Китуашвили обвиняют в пяти эпизодах мошенничества в сфере страхования (статья 159.5 УК). По версии следствия, Китуашвили и его сообщники инсценировали похищения элитных автомобилей, передавали в страховую компанию ложные документы, а затем получали за них страховые выплаты. Кроме того, Китуашвили обвиняют в легализации денежных средств (статья 174 УК).Прокуратура называет Китуашвили организатором преступной группы. По делу также проходят гражданская жена блогера Анна Каганская и трое предполагаемых соучастников Китуашвили. Каганская также отказалась признать свою вину.

С конца февраля 2016 года Китуашвили находится в следственном изоляторе. Второе дело против Китуашвили возбудили уже после ареста по статье 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лиц в совершении тяжких или особо тяжких преступлений): по версии следствия, во время заседания по избранию меры пресечения он сказал, что руководство управления МВД по Москве дали взятку за назначение на высокие должности. В октябре 2016 году суд вернул дело в прокуратуру.

Источник: Медиазона.