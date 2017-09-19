Основатель сайта об автомобилях «Смотра.ру» отказался признать вину по делу о мошенничестве, передает корреспондент «Медиазоны» из Дорогомиловского районного суда Москвы.
С конца февраля 2016 года Китуашвили находится в следственном изоляторе. Второе дело против Китуашвили возбудили уже после ареста по статье 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лиц в совершении тяжких или особо тяжких преступлений): по версии следствия, во время заседания по избранию меры пресечения он сказал, что руководство управления МВД по Москве дали взятку за назначение на высокие должности. В октябре 2016 году суд вернул дело в прокуратуру.
Источник: Медиазона.