Соцсеть отключила таргетинг на основе информации об образовании или профессиональных интересах
Facebook отключила рекламные таргетинги по образованию и профессиональным интересам с целью совершенствования своей платформы после скандала с антисемитской рекламой, сообщает Тhe Verge.
Ранее журналисты ProPublica провели эксперимент и заплатили 30 долларов за тематическую рекламу в Facebook людям, позиционирующим себя евреененавистниками. Издание выяснило, что алгоритмы сети позволяют целенаправленно показывать рекламу для этих целевых групп и одобряют ее за 15 минут. После жалобы новостного портала, соцсеть удалила размещённые объявления, однако отметила, что «оскорбительных анкет» было крайне мало. Согласно расследованию ProPublica, около 2300 человек выразили интерес к темам «евреененавистник», «как сжечь евреев» и «история почему евреи разрушают мир».
Система Facebook подбирает рекламу по той информации, которую публикуют сами пользователи, однако рекламодателям не разрешается таргетировать сообщения на основе религиозных или других взглядов. Несмотря на то, что сеть предпринимает активные шаги по борьбе с религиозной и расистской ненавистью на платформе, компания признает, что её ИИ продолжает сталкиваться с трудностями в поиске и удалении ненадлежащего контента.
Теперь компания вновь пытается отрегулировать систему, чтобы нельзя было давать подобную рекламу. Для этого разработчики компании временно отключили таргетинг на основе информации, предоставленной пользователем, например, об образовании или профессиональных интересах.
«Наши принципы строго запрещают нападать на людей из-за их интересов, в частности религии. И мы запрещаем рекламодателям дискриминировать людей, основываясь на религии и других атрибута. Однако, бывают случаи, когда подобный контент появляется на платформе, что нарушает наши принципы. Мы знаем, что нам еще предстоит поработать», — сообщили представители сети.
Напомним, ранее Facebook сообщила, что организация, базирующаяся в России, за два года вложила 100 000 долларов на тысячи рекламных объявлений социального и политического характера, что вызвало обеспокоенность по поводу иностранного вмешательства в выборы в США.
Источник: Sostav.ru