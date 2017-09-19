Стали известны подробности нашумевшей истории с фэйковым протоколом о просмотре порнофильмов ФРГ.
Вчера, 18 сентября по сети гулял протокол, подписанный замглавы комитета по культуре Госдумы России Еленой Драпеко. Там сообщается, что следует организовать показ порнофильмов производства ФРГ среди парламентариев.
Оказалось, что в оригинале документа речь шла о показе скандального фильма «Матильда». Лента Алексея Учителя еще не вышла на экраны, но уже обрела главного врага в лице депутата Госдумы Натальи Поклонской и православных активистов.
– Это уже не шутка, это уже элемент информационной войны. Когда меняют текст документа строгой отчетности, это даже, скорее, называется подделкой документа, — цитирует Драпеко Lenta.ru.
Напомним, что политик и актриса Елена Драпеко в конце августа была в Омске и говорила о своей готовности бороться с максимализмом Натальи Поклонской.
Добавим, что министр культуры Владимир Мединский уже заявил, что примет участие в показе фильма «Матильда».
Источник: OM1.ru