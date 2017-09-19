Пару часов назад Селена Гомес шокировала своих поклонников, сообщив, что перенесла сложную операцию по пересадке почки. Об этом 25-летняя певица рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав несколько кадров, которые были сделаны сразу после операции.
Хирургическое вмешательство потребовалось звезде из-за ее серьезных проблем со здоровьем: несколько лет назад у Гомес обнаружили красную волчанку (аутоиммунное заболевание). Почку для трансплантации Селене отдала ее близкая подруга (девушки дружат уже более девяти лет) — 29-летняя американская актриса Франсия Райса.
Я знаю, что многие из моих фанатов заметили, что часть лета я не появлялась на публике, и задавались вопросом, почему я не продвигаю свои песни, которыми очень горжусь. В общем, я узнала, что мне нужна трансплантация почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья,
— написала Селена.
Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра,
— продолжила певица.
Хоть Гомес и не упомянула в обращении своего бойфренда The Weeknd, надеемся, что в этот тяжелый период он был рядом с ней.
Уже через несколько минут после появления откровенного заявления Селены в Instagram пост собрал более миллиона отметок «нравится», а в комментариях можно найти только самые лучшие пожелания певице и ее подруге.
Гордость пробирает за тебя.
Выздоравливай, Селена.
Мы любим тебя и всегда рядо
м, Поправляйся скорее! Моя любовь, молитвы и мысли с тобой,
— оставляют слова поддержки пользователи социальной сети под серией снимков. Также они восхищаются дружбой девушек.
Напомним, что Селена больна волчанкой с 2015 года. Все это время звезда безуспешно пыталась излечиться: проходила курс химиотерапии, боролась с депрессией и паническими атаками. Надеемся, что после операции Гомес станет намного лучше, и она продолжит радовать фанатов своим творчеством.
Источник: Сплетник.ру