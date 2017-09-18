Не успела кинокартина, богатая на интимные сцены, выйти в прокат, как уже приобрела скандальный статус. За несколько дней до премьеры фильма «Гоголь. Начало» актрисы массовых сцен заявили, что в эпизоде с «голыми ведьмами» их заставили сняться обнажёнными обманным путём. В интервью Super одна из девушек рассказала, что в договоре не были прописаны пикантные сцены.
— Когда я подписывала договор о съёмках в массовке, об этом и речи не шло. Съёмки были в октябре. Вместе с другими девушками нас отвезли в лес примерно в 100 километрах от Пскова, где уже был выставлен свет и подготовлено съёмочное оборудование. Неожиданно бригадир массовки объявил, что все участвующие в сцене актрисы должны раздеться. Я попробовала возмутиться, но мне сказали, что в случае отказа я не получу никаких денег, а выбраться из леса всё равно смогу лишь через несколько часов — после того, как сцена будет отснята. В итоге я провела на улице в обнажённом виде более 4 часов. Режиссёр постоянно требовал новых дублей, в перерывах между которыми мы не успевали согреться. Я даже хотела подать заявление в правоохранительные органы, но отказалась. Создатели фильма в письменной форме пообещали, что моего лица не будет видно в кадре.
Источник: Life.ru