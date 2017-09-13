Звезда американского сериала «Клиника» Зак Брафф отыскал себя в очередной русскоязычной рекламе. На этот раз он узнал, что уже 18 лет помогает жителям Саратова восстанавливать мужскую силу. Местная клиника использовала снимок актера в своих объявлениях. Фотографию такой рекламы Брафф опубликовал на своей странице в Instagram.
Клиника обещает клиентам хоро
шую эрекцию при любых диагнозах. Медицинские услуги оказывают на Московской улице. Подписчики написали Браффу в комментариях, что «его в России любят и с такой ситуацией нужно смириться.
До этого Брафф успел «поработать» компьютерным мастером в Киеве. Объявление напечатали на русском языке, но с украинскими номерами телефонов. Сайт «360» узнал в мастерской, каких клиентов привлекает «мальчик кучерявый»
Источник: 360 ТВ.