Телеведущий Аркадий Мамонтов вступился за коллегу по каналу «Россия-1» Владимира Соловьева и раскритиковал шутку Ивана Урганта о «соловьином помете». В разговоре с сайтом «360» Мамонтов назвал Урганта «телевезионным хамом», который постоянно эпатирует сотрудников других каналов.
Давайте начнем с того, что Владимир Соловьев не был зачинщиком этой словесной дуэли. Как всегда, Ваня Ургант начинает эпатировать своих коллег. <…> Володя ответил ему достойно и правильно сделал. А вот Ваня Ургант – телевизионный хам, который ведет себя абсолютно беспардонно. У многих молодых и не очень людей, так называемых телезвезд, выработалась такая привычка, что они властелины мира. А они никто, они всего лишь люди, которые получили доступ к эфиру. Над каждым из них стоит теленачальник, который за кадром. Щелкнет пальцами – и не будет Вани Урганта на телевидении
– Аркадий Мамонтов.
По словам телеведущего, схожий конфликт произошел между ним и Ургантом несколько лет назад. Ургант периодически упоминал коллегу по цеху в своих передачах и шутил над ним. Мамонтов решил остроумно ответить. «Я тогда решил ответить таким образом – я вел передачу о незаконных прописках граждан, «прописал» его в квартире 16-м жильцом вместе с гастарбайтерами и поставил это в своем фильме. Просто ответил человеку шуткой, чтоб не зарывался», – рассказал Мамонтов.
Мамонтов уверен, что Ургант не соответствует образу телевизионщика. По его убеждению, ведущие должны воспитывать доброе и вечное, а Иван лишь «шутит ниже пояса» и демонстрирует «злое и смешное». Мамонтов также назвал Урганта провокатором, который целенаправленно задел публичного человека в эфире собственной передачи. Телеведущий уверен, что подобная выходка говорит лишь о его невоспитанности и низкой культуре.
Рассуждая на тему конфликта, Мамонтов сравнил себя с Ургантом. Он заявил, что ведет серьезную программу, посвященную проблемам людей. «А у Вани Урганта – пошутить, ляпнуть и уйти гулять дальше. У нас разное отношение к жизни и к своей работе», — заключил он.
На передачу «Вечерний Ургант» принесли маску из соловьиного помета. Ведущий пошутил, что словосочетание могло бы стать «хорошим названием для шоу на канале «Россия». Сам Соловьев заявил, что ему наплевать на Урганта и его шутки.
Источник: 360ТВ