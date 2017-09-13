Проводницы Северо-Кавказской железной дороги остались без работы из-за того, что сняли клип на песню «Ленинграда» «В Питере — пить». Девушек уволили по соглашению сторон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Федеральной пассажирской компании – дочернего предприятия РЖД.
Проводницы Северо-Кавказской железной дороги остались без работы из-за того, что сняли клип на песню «Ленинграда» «В Питере — пить». Девушек уволили по соглашению сторон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Федеральной пассажирской компании – дочернего предприятия РЖД.
В компании добавили, что проводниц уволили в соответствии с действующим законодательством.
Женщины сняли и разместили в интернете видеоролик, в котором одна из участниц под песню «Ленинграда» пила из бутылки, стилизованной под водочную. При этом проводница была в служебной форме.
Одна из авторов ролика, уточняет издание «Блокнот Ростов-на-Дону», учится в Ростовском государственном университете путей сообщения. АО «ФПК» направило вузу письмо, в котором указало на недостойное поведение студентки, порочащее честь и достоинство работника железнодорожного транспорта.
В письме также сказано, что действия обеих женщин нанесли ущерб деловой репутации АО «ФПК», и дальнейшее их трудоустройство в подразделениях организации не рекомендуется.
Источник: 360 ТВ.