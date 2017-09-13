Американская неправительственная организация «Фонд свободы прессы» (Freedom of the Press Foundation) обеспокоена расследованием ФБР против агентства Sputnik, заявил директор фонда
Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга. Поводом стали обвинения в адрес Sputnik в «российской пропаганде». Бюро получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого экс-сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.
«Независимо от чьего-либо отношения к России и Sputnik, я считаю, что каждый раз, когда ФБР занимается определением того, кто является журналистом, а кто нет, это вызывает беспокойство», — заявил Тимм изданию Washington Examiner.
По его словам, ограничение СМИ на основании закона об иноагентах FARA повлечет за собой последствия «не только для иностранных новостных агентств, но и для «Голоса Америки» или иностранных журналистов, работающих за рубежом, если Россия решит ответить тем же».
Профессор подчеркнул, что многие СМИ по всему миру обвиняют в пропаганде точек зрения иностранных правительств, что используется как предлог для расследований и арестов. «Черта между директивами правительства и проправительственным уклоном тонка, и многие крупные СМИ имеют уклон и близкие связи с правительствами», — сказал Тёрлей.
Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект с целью изменить требования Штатов к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). Проект предполагает наделение Министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые «незаконным путем» пытаются повлиять на политические процессы в Америке.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств.
Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя информацию о допросе ФБР бывшего сотрудника агентства, выразила уверенность, что если против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в России могут быть предприняты аналогичные меры.
В Кремле выразили обеспокоенность допросом экс-сотрудника агентства Sputnik, отметив, что это говорит о серьезных проблемах с цензурированием и с ограничением работы прессы.
Источник: РИА Новости.