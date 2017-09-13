Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») на 750 тысяч рублей за SMS-спам, говорится в сообщении ведомства.
Служба отмечает, что снованием для привлечения к административной ответственности ПАО «Вымпелком» послужило обращение гражданина о систематическом получении СМС-рекламы. При этом абонент не давал согласие на получение рекламных сообщений.
УФАС подчеркивает, что подобные действия опера
тора являются нарушением части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе».
Источник: РАПСИ.