Басманный районный суд Москвы отклонил иск основателя проекта GayRussia Николая Алексеева, требовавшего обязать «Новую газету» опровергнуть утверждения о его связи с якобы имеющими место преследованиями геев в Чечне и взыскать с ответчика миллион рублей, сообщила во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Как рассказал ранее РАПСИ Алексеев, в статье «Новой газеты» утверждается, что волну насилия (сам факт которой власти Чечни категорически опровергают) спровоцировали заявленные ЛГБТ-активистами уведомления о проведении акций. Однако, по словом истца, он не подавал заявок на проведение акций в Чечне, а уведомления, которые подали в других субъектах РФ, не нарушают российского законодательства в части проведения митингов и публичных мероприятий. Алексеев обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.
Также истец требовал взыскать с ответчиков миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости. На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции.
Проверки по факту публикации обещали провести как силовые органы, так и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позднее омбсудсмен рассказала о первых результатах проверки — по ее словам, правоохранительные органы Чечни не получали заявлений о пропаже геев. Москалькова также заявила, что при проверке места, где, согласно публикациям, находится тайная тюрьма, «информация «Новой газеты»… не нашла подтверждения».
Источник: РАПСИ.