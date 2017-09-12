В Санкт-Петербурге чтят убиенную семью Николая IIПравославные 12 сентября пронесли по главной городской магистрали транспарант против «Матильды», а со сцены на площади Александра Невского вспомнили про убиенного царя. За неделю до крестного хода по Невскому в редакцию «Фонтанки» начали приходить письма: жителей агитируют идти на шествие в честь дня пересения мощей Александра Невского. Призывы висели в поликлиниках, университетах и школах.
«Нас собрал проректор сегодня утром и сказал, что добровольно-принудительно мы должны вместо следующей пары пойти сюда на шествие, если не пойдем, поставят прогул. Как назло, еще и отмечают только в конце хода – на площади Александра Невского», – рассказала «Фонтанке» студентка ПГУПС. Руководители школ Выборгского района посетовали, что получили смски от начальника районного отдела образования: от каждого учебного учреждения на крестный ход должно было явиться не менее трех человек.
«Пропустите, я из Военмеха. У меня там декан стоит, вы понимаете, что будет, если я не приду?» – размахивала локтями девушка с кожаной куртке. Она пробивалась к голове колонны, уже выстроенной из чиновников депутатов, священнослужителей, студентов и школьников в форме футбольного «Зенита». Стоявшие рядом студенты других вузов, которых тоже не пускали охранники, проявляли меньшее рвение: «Ну и хорошо, если не пустят, нам же лучше – и с пар отпустили, и на ход не нужно идти».
В 11 часов колонна крестного хода стартовала от Казанского собора по перекрытому от машин Невскому. Вели православных к площади Александра Невского депутат Виталий Милонов и актер Сергей Мигицко, облаченные в золотые стихари. Вслед за ними шли представители петербургской епархии с привезенной накануне греческой иконой Божьей Матери «Панагия Сумела». Митрополит Варсонофий раньше не ходил крестным ходом во имя Александра Невского, а в этот раз шел со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, вице-губернаторами Константином Серовым, Игорем Албиным, Николаем Бондаренко и депутатом Государственной думы Игорем Дивинским. Чуть позади, окруженные хором, двигались депутаты ЗакСа и главы комитетов.
Весь крестный ход условно можно было поделить на четыре части. Голова весь Невский прошла под молитвы и церковные песнопения. Чиновники, шествуя вместе с духовенством, по большей части болтали друг с другом или по телефону и активного участия в молитве не принимали.
Вторая часть – студенческая. Эти колонны шли с табличками университетов: Академия госслужбы, университет МВД. Здесь же – курсанты и молодые «зенитовцы».
Третья – активисткая. В этой части уже не был слышен хор и молитвы, зато участники фанатского клуба «Невские фронт», как на матче, кричали «Пра-во-славные». Периодически кричалка заменялась на «Христос Воскрес», ее подхватывали активисты движения «Сорок Сороков». У впереди идущих студентов это вызывало резонные вопросы: «Но ведь сегодня не Пасха?».
За фанатами шли казаки и представители имперский движений. Несколько казачьих станиц, а также организация «Имперский легион» несли растяжки против фильма Алексея Учителя «Матильда». «Матильда – пощечина русскому народу», – написано было на одной. «Честь государя – честь народа», – гласила другая.
«Мы не хотим ничего говорить и пиарить фильм Учителя. Зачем? Вот вчера, вы знаете, сгорела машина у его адвоката. А она, между прочим, была застрахована. Противникам фильма это уж явно невыгодно, – говорил «Фонтанке» председатель Александровского исторического общества Дмитрий Матлин, шедший рядом с транспарантами и несший в руках портрет Николая II. – Это все заказная провокация. И еще: нельзя снимать фривольный фильм, о канонизированный церковью царской семье, да еще и на государственные деньги, вот снимал бы на свои – другое дело».
За борцами с «Матильдой» шли представители благочиний: фрунзенское, царскосельское и другие. У каждого из прихожан – в руках фото расстрелянной царской семьи, у некоторых – еще и иконы.
В хвосте крестного хода, четвертой, завершающей его части, шествовали бюджетники и представители районов – те самые учителя и врачи. Они не пели молитв и не кричали лозунгов, а преимущественно болтали друг с другом о работе.
В полдень колонна достигла площади Александра Невского. На сцене православных встретил губернатор Георгий Полтавченко, к нему присоединились спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и митрополит Варсонофий. Отстояв молитву, владыка сообщил, что Александр Невский жертвовал всем ради других и сохранил самостоятельность раздробленных русских княжеств. Георгий Полтавченко отметил заслугу святого о сохранении русской духовной идентичности, а также добавил, что последующие русские правители брали пример с князя:
«В каждом народе есть свои герои, овеянные ореолом святости. Для нас одним из таких героев является святой благоверный князь Александр Невский: в годы его служения отечеству на долю нашей страны выпали тяжелейшие испытания – внутренние распри и внешняя агрессия поставили Русь на грань выживания. И дело даже не в том, что мы могли потерять свою территорию – главная опасность заключалась в том, что мы могли потерять свою идентичность, а значит – перестать быть единым русским народом».
Эмоциональнее всех получилось у спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.
«У России в мире своя, особая миссия. Смысл существования России в том, чтобы решать проблемы, которые ни одна другая страна решить не способна. Россия – миродержавная сила, последняя надежда Бога на земле! Вот почему Господь незримо ограждает Россию от недругов, бережет ее малый мир для спасительного исхода, чтобы сохранить нашу страну в ее небесном и земном измерении», -сообщил он.
Еще две недели назад сожалевший о распаде Советского Союза спикер ЗакСа напомнил присутствующим о гражданской войне и революции. «Эти события породили все последующие испытания и тяготы и невзгоды, которые выпали на долю великого народа. Была разрушена великая держава, убили царя и его детей, наступило воинственное безбожье… С нами господь Бог и вера православная и князь Александр Невский», – заключил Макаров.
В толпе закричали «ура». Запел хор.
Ксения Клочкова,
«Фонтанка.ру»