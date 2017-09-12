Две жительницы Москвы подали в Санкт-Петербургское УФАС России восемь заявлений о нарушении афишами и трейлерами к фильму «Матильда» законов «О рекламе» и «О защите конкуренции», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Служба подчеркивает, что рекламодателем и рекламораспространителем трейлеров и афиш может быть петербургское ООО «ТПО «РОК». Заявительницы указывают, что в одном из трейлеров фильм называется «Главным историческим блокбастером года», что, по их мнению, нарушает законодательство.
Кроме того, москвички оспаривают утверждение о том, что фильм «основан на реальных событиях». «Они буквально покадрово разбирают аудио-визуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение и нарушается закон о рекламе», — говорится в сообщении.
По утверждению заявительниц потребитель вводится в заблуждение и афишами, в которых утверждается, что в фильме «Матильда» «раскрывается тайна дома Романовых». УФАС отмечает, что все восемь заявлений сходны, как по стилистике написания, так и по перечисляемым в них фактам предполагаемых нарушений.
«Так как факт скорого выхода в прокат фильма «Матильда» имеет большой общественный резонанс, Санкт-Петербургское УФАС решило передать для обсуждения все заявления в Общественный совет по рекламе», — сообщает УФАС, добавляя, что заседание по делу состоится 14 сентября.
Источник: РАПСИ.