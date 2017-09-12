Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» приняла решение отказаться от показа картины Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз противников фильма, передает РИА Новости.
Ранее адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке.
На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть».
Полицией возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
В сообщении пресс-службы сети кинотеатров говорится, что в связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма «Матильда», произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководством принято отказаться от показа картины.
В сети кинотеатров уточнили, что данное решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков и не подвергать их опасности.
Как известно, фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. В главной роли снялась Михалина Ольшанска из Польши, Николая II сыграл немецкий артист Ларс Айдингер.
Картина выйдет в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь». Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нападению подверглась студия режиссера. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание.
4 сентября в киноконцертный театр «Космос», расположенный в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. Предположительно, мужчина устроил поджог, протестуя против фильма «Матильда».
Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлении Поклонской, подчеркнул, что «пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно».