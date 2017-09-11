Испанское агентство по защите данных (AEPD) оштрафовало Facebook на 1,2 миллиона евро за нарушение закона, защищающего персональные данные пользователей, сообщило в понедельник ведомство на своем официальном сайте.
По заявлению AEPD, соцсеть допустила два серьезных и одно особо серьезное нарушение испанского «Закона о защите персональных данных». За каждое из двух первых нарушений Facebook придется заплатить по 300 тысяч евро, а за последнее – 600 тысяч евро.
В частности, отмечается в заявлении, агентство установило, что в целях создания рекламы Facebook использовал без получения согласия пользователей даже специально защищенные данные, что является особо серьезным нарушением законодательства.
Кроме того, по сообщению AEPD, соцсеть напрямую собирала сведения об идеологических взглядах, половой принадлежности, религиозных и личных предпочтениях и переходам по страницам пользователей как с помощью собственных служб, так и со сторонних сайтов без их исчерпывающего информирования о последующем использовании таких данных и «без получения однозначного, конкретного и осознанного согласия».
AEPD также подтвердило, что Facebook не уведомляло пользователей о том, что их персональные данные будут обрабатываться с использованием cookies при просмотре страниц, не связанных с соцсетью, однако содержащих кнопку «Like». По данным агентства, такая ситуация также возникает, когда пользователи не являются членами социальной сети, но когда-либо посещали одну из страниц Facebook, а также когда пользователи, зарегистрированные в Facebook, просматривают сторонние страницы, даже не заходя в соцсеть. В этих случаях платформа добавляет информацию, собранную на указанных страницах, к той, которая связана с учетной записью пользователя.
Агентство отметило, что в целом политика конфиденциальности Facebook содержит общие и нечеткие положения, а доступ к ее содержанию затруднен.
Еще одним нарушением со стороны Facebook, как заявляет AEPD, стал тот факт, что персональные данные пользователей сохраняются и используются даже в тех случаях, когда учетная запись удаляется или соцсеть получает запросы на удаление информации.
В заявлении агентства отмечается, что после того, как социальная сеть внесла изменения в условия использования Facebook в январе 2015 года, несколько структур ЕС по защите данных, включая AEPD, сформировали контактную группу для координации действий, разработав соответствующие процедуры расследования в соответствии с положениями своих национальных правовых систем. В настоящее время в группу входят представители Бельгии, Испании, Франции, Гамбурга (Германия) и Нидерландов.
Источник: РАПСИ.