Устраивайтесь поудобнее, друзья, потому что у нас опять после долгого перерыва длинная увлекательная история про город Москву, его мэра Сергея Собянина и его подчинённых.
Мы уже писали, как муниципальные депутаты и другие чиновники изображают бурную радость в соцсетях от каждого твита Собянина, как на “работу с соцсетями” получают огромные подряды какие-то мутные конторы при мэрии, а издание районных газет отдано на откуп тоже коммерческим фирмам, выигрывающим конкурсы сами у себя. Эти фирмы получают от мэрии подряды на десятки миллионов рублей на издание, допустим, 16 сайтов районных газет, потом платят 600 долларов украинскому фрилансеру за сам сайт, клонируют его 16 раз, и наполнением его занимается одна редакция из нескольких низкооплачиваемых сотрудников.
Вот на последнем моменте мы сейчас остановимся поподробнее. В Москве вообще практически отсутствует местная пресса. То есть есть и общегородские издания типа “Вечерней Москвы”, и телеканалы типа “Москва-24” — но они все принадлежат мэрии! То есть на них вы никогда не услышите критику мэра, масштабных программ типа “Моя улица” или “реновации”, и так далее.
А вот на районном уровне совсем беда. Скажите, когда вам надо почитать новости своего района — где какой магазин открылся-закрылся, где новый светофор поставили или переход убрали — куда вы пойдёте, на сайт газеты “Бирюлёво-Восточное”, или в один из многочисленных районных пабликов в Вконтакте или фейсбуке? Ответ нам подскажут цифры. В том же районе Бирюлёво-Восточное примерно 150 тысяч жителей. Посещаемость сайта газеты — около 200 человек в день. То есть каждый день сайт газеты “Бирюлёво-Восточное” читает чуть больше 0,1% жителей района. В то же время в районных пабликах типа этого состоят десятки тысяч пользователей, там десятки постов каждый день.
Такая же картина примерно со всеми остальными 120 с лишним сайтами районных и окружных изданий Москвы. Редкое исключение составляют окружные газеты “За Калужской заставой” (ЮЗАО) и “Звёздный бульвар” (СВАО), которые ещё с лужковских времён известны жителям, там есть уже сложившиеся редакции, это крепкие качественные бренды, хотя и тоже уже встроенные в экосистему собянинской пропаганды — дальше мы это продемонстрируем на конкретных примерах. У “Калужки” трафик вполне пристойный для локального издания, несколько тысяч посетителей в день:
Но остальные полторы сотни сайтов районных газет (только сайтов, в бумажном виде остались только окружные) влачат крайне жалкое существование. И вообще вся гигантская медиаимперия мэрии Москвы не нужна примерно никому — кроме тех, кто на неё выделяет бюджеты, разумеется. А цифры там заоблачные. Один город тратит на пропаганду столько же, сколько вся международная корреспондентская сеть телеканала Russia Today с редакциями по всему миру и тысячами высокооплачиваемых сотрудников-иностранцев — 19 миллиардов рублей.
Вот свежее расследование на эту тему.
В России есть субъекты федерации, у которых бюджет меньше. 19 миллиардов рублей в год на пропаганду — это больше, чем на многие социальные статьи бюджета Москвы. И это не какие-то абстрактные государственные средства, это в буквальном смысле ваши деньги, дорогие москвичи (а также дорогие россияне из регионов, где есть предприятия, платящие налоги в Москве). Бюджет Москвы больше чем наполовину состоит из налогов на физических лиц, то есть нас с вами.
При этом деньги, как мы уже выяснили, расходуются крайне неэффективно. Поскольку в этом хитросплетении крайне трудно разобраться, мы попробовали изобразить это на вот такой инфографике:
На схему не поместились так называемые “консалтинговые услуги”, которые те же или другие прикормленные фирмы оказывают мэрии, тоже на сотни миллионов рублей. Вот, можете почитать доклад Transparency International, в подготовке которого приняла скромное участие и редакция Лапшеснималочной:
Система устроена таким образом, чтобы единственным выгодополучателем в ней была сама мэрия. В конкурсах на издание районных и окружных газет, а также их сайтов, участвуют только люди, связанные напрямую со структурами мэрии. Например, Александр Латышев, директор ООО “Единая Редакция”, которая издаёт газеты САО, СВАО, СЗАО, и ВАО Москвы — бывший пресс-секретарь префекта СВАО. Вы давно вообще в руках держали, например, газету “Север Столицы” или заходили на сайт? А “Единая редакция” получает на эту и остальные окружные и районные газеты больше 300 миллионов рублей в год. Куда ни ткнись — везде одна и та же картина. В ЗАО, например, контракты на издание окружных и районных газет делят между собой ООО “Диалан” и ООО “Версия”, в которых гендиректорами трудятся отец и сын Зятьковы, Николай и Константин. Николай Зятьков — это бывший главный редактор “Аргументов и фактов” — которые тоже принадлежат мэрии. Важную роль в этой экосистеме играют подставные компании, которые обеспечивают закрытость системы от чужаков, чтобы никому даже в голову не пришло попробовать издавать настоящие газеты, которые действительно нужны москвичам. Про это мы писали в прошлых сериях: в роли таких подставных компаний выступают просто какие-то фирмы-однодневки, записанные на аспирантов МГУ или конторы, принадлежащие тем же владельцам, что и бессменные победители всех конкурсов от мэрии (например, ИМА-Консалтинг и “Школа новых медиа”, которая исправно проигрывает ИМА-Консалтингу все конкурсы).
После наших прошлых статей на почту Лапшеснималочной пришло множество писем от сотрудников разных московских изданий, которые на условиях анонимности рассказали нам массу, я бы сказал интересных, но на самом деле возмутительных подробностей о своей работе.
Во-первых, мэрия жёстко контролирует повестку всех изданий, которые она спонсирует (а других особо и нет). Не просто контролирует — аппарат агитпропа московского правительства эту повестку буквально диктует. Каждую неделю по редакциям рассылается огромный 40-страничный документ, в котором максимально подробно расписано, что именно и как нужно писать про великого и несравненного Сергея Семёновича Собянина. То есть буквально — из мэрии в редакции присылают целые статьи, а от редакторов требуется только выбрать заголовок и поставить на полосу или на сайт, слегка переписав. Кураторы от мэрии (вернее, связанных с ней структур) жёстко контролируют весь процесс, дают минимальное время на обработку своих методичек и требуют присылать им все материалы для утверждения. Поскольку все первые полосы целиком контролирует мэрия, а оставшиеся — сотрудники префектуры, то читать это месиво из канцелярщины невозможно. Его никто и не читает, поэтому и рекламодатели в окружные газеты не идут, и порочный круг замыкается — окружные газеты и районные сайты делаются исключительно для галочки. Вот как этот процесс описывает наш источник:
Как вы понимаете, чиновников мэрии интересует только заметки о Собянине. Другой контент им по барабану. И тут вступают в действие чиновники префектуры, которые вымарывают из газеты не только малейший намек на критику окружных властей, но и все более или менее интересные материалы, под видом “неактуальности” для округа и прочего бреда. Вместо этого они заставляют редакторов ставить унылое говно про мероприятия, которые прошли в управах или в ЦСО. Некоторые префектуры не любят материалы криминальной хроники, ДТП и пр. Мол нашим читателям это не интересно! Такой цензурой в префектурах занимаются замы префекта по оргвопросам. Это малограмотные женщины из глухих провинций в возрасте 55–60 лет, прошедшие службу в советских учреждениях — РК ВЛКСМ, исполкомы и пр. Редакторам приходится сильно изворачиваться, чтобы сделать газету интересней.
При этом я общался с опытными, достойными журналистами, которые прекрасно понимают, чем им приходится заниматься. Просто идти-то многим особо больше некуда, особенно если тебе уже лет за 50. Как и бывшая “фабрика троллей” в Питере, такие пропагандистские конторы пользуются кризисом медиарынка, заманивая многочисленных безработных журналистов в единственное место, где платят хоть какие-то деньги.
Разумеется, ни о каком соблюдении закона о СМИ речи не идёт. Роль так называемых “СМИ” тут сводится к механической публикации пресс-релизов мэрии, никакой свободы творчества не допускается. Вот примерно как выглядит эта методичка:
И так далее. Встречаются настоящие перлы типа:
Или вот:
Одна деталь, которую рассказали нам все сотрудники мэрских изданий — железное правило “Три Москвы, три Собянина”. В КАЖДОЙ заметке про Сергея Собянина (открыл поликлинику, посетил стройку, сделал заявление по реновации и так далее), которая публикуется по прямому указанию из мэрии, он должен упоминаться ровно три раза. Не знаю, почему не четыре и не пять — это какая-то необъяснимая рейтинговая каббалистика (дополнение: может быть и четыре, и пять, но не меньше трёх — это условие попадания в Яндекс.Новости). Но правило настолько жёстко вбито в головы всех сотрудников собянинского агитпропа, что они по этому поводу даже шутят. Вот торт с корпоратива одной из городских газет. Это торт:
В том, что правило работает, вы можете убедиться, открыв любую заметку на любом из сайтов, принадлежащих мэрии. Вот та же “За Калужской заставой”:
Методички эти приходят с адреса moscowpressa@gmail.com. Простой поиск в гугле выдал несколько ссылок на то, что похоже на некие пресс-релизы на сайтах московских органов власти:
Обратите внимание на имя, адрес и телефон, к ним мы ещё вернёмся.
Но самой любопытной находкой оказался файл, наличие которого в свободном доступе мы до сих пор затрудняемся объяснить.
Это гигантский файл (сейчас он уже удалён, но мы успели скачать копию) с кусками переписки с ящика Яндекс-почты uao2015@ya.ru. Видимо, кто-то вместо того, чтобы скачать фото в приложении, сохранил целиком всю страницу, а потом приложил её вместо фото к статье. На этом скриншоте я скрыл имя и адрес отправителя, потому что он там больше не работает.
Если покопаться в hmtl-коде этого файла на полтора мегабайта, то там обнаруживается масса интересного. Вот как выглядит ручное управление московскими “СМИ”:
А если поискать по адресу uao2015@ya.ru, то на сайте Департамента СМИ и печати находится (вернее, находился, он тоже уже удалён) ещё один феерический документ:
Там встречаются крайне любопытные расклады по цифрам:
Как это происходит на примере фирмы, получившей контракт на информационное обслуживание одного из округов, мы уже писали.
Правда, и авторы доклада, и эксперты его комментирующие, приходят к единодушному мнению: это всё никому сто лет не нужно. Сайты районных газет публикуют никому не интересный официоз, реальные информационные потребности горожан удовлетворяют ими же созданные сообщества в соцсетях, а пенсионеры интернетом не пользуются.
Проблемы, описанные в докладе 2015 года, никуда не делись и в 2017, но деньги успешно продолжают выделяться.
Кроме Полины Житенёвой, в найденном нами файле с перепиской объединенной редакции ЮАО со своими кураторами из мэрии нашлось ещё одно имя — Дмитрий Макиевский, который писал с того же адреса moscowpressa@gmail.com:
Вот как его описывают наши анонимные собеседники:
Года три назад письма приходили за подписью Дмитрия Макиевского. Его никто не видел и не слышал. Потом, правда человека по имени Макиевский встретили на совещании в Департаменте терорганов. Говорили, что он важный сотрудник МИТ. Как-то раз от него пришло письмо, что он уходит в отпуск и все письма надо слать какой-то даме. Но удивительно, что дама писала в той же тональности, лексики. Читая их я решил, что Макиевский -это такой секретный андроид, выведенный в подпольной лаборатории Собянина под Тверской.
Однако в последнее время “Макиевский” перестал подписываться и его никто не видел на редких совещаниях в Департаменте. Но хамовато-барское продолжает лететь в почту окружных редакторов.
Дама — это, очевидно, Полина Житенёва, которая засветилась выше. А Дмитрий Макиевский не выведен в секретной лаборатории Собянина — это вполне реальный персонаж, он до 2012 года трудился в “Вечерней Москве”, а потом, видимо, пошёл на повышение:
В подписи в письмах, приходящих с ящика moscowpressa@gmail.com, есть телефонный номер: +7 499 2451203. Я позвонил по нему, сказал, что мне был звонок с этого номера, а куда я попал? Мне отвечают: НИИСС.
Ба! Да это же тот самый “Институт социальных систем”, герои одной из наших прошлых статей!
Это та контора, в которой сидят 40 человек и загаживают соцсети собянинской пропагандой. Кстати, после этой статьи многие из них связались со мной и сказали, что они от меня узнали название места, где они работают (без всяких договоров, зарплата в конверте).
Выяснилось, что из НИИСС Житенёва переехала в МИТ, там же работает Макиевский. Все наши письма на адрес moscowpressa@gmail.com (он рабочий, мы проверяли) и звонки остались без ответа.
Впрочем, на первый вопрос “Какова конечная цель этой деятельности” мы можем попытаться ответить самостоятельно.
19 миллиардов рублей (по скромным подсчётам), которые мэрия Москвы тратит на собственные ручные СМИ, услуги разнообразных пиар-агентств, содержание молодёжных организаций, по совместительству “фабрик троллей”, и прочее — это невероятные деньги, почти в три раза больше, чем стоит целое международное информационное агентство “Россия сегодня”.
При этом свою прямую функцию — информирование москвичей — СМИ, принадлежащие мэрии, выполняют разве что с большой натяжкой. Самый дорогой из медиаактивов московской мэрии, телеканал Москва-24, который обходится городу — то есть нам с вами — в 6 с лишним миллиардов рублей в год, плетётся в самом конце московских же телерейтингов. И не потому, что это плохой канал, там работает масса отличных журналистов, просто не сделаешь ты качественный медиа-продукт с цензурной удавкой на шее.
Поэтому эти деньги тратятся в буквальном смысле на культ личности Сергея Собянина. Если вы глянете в любой рейтинг глав регионов, то мэр Москвы там всегда стабильно на первом месте, обгоняя с огромным отрывом даже Рамзана Кадырова, который непрерывно делает заявления и создаёт инфоповоды разной степени дикости, постоянно постит в свой инстаграм, Telegram и так далее. Собянин даёт интервью несколько раз в год и обычно ограничивается сухими протокольными заявлениями. Тем не менее, за счёт того, что в его распоряжении имеется беспрецедентный медиаресурс, Собянин во всех рейтингах всегда на первом месте. Вот свежий от компании “Медиалогия”:
Медиаиндекс — это, грубо говоря, сколько изданий пишут про такого-то персонажа и сколько раз его упоминают. И — вот сюрприз! — у Собянина Сергея Семёновича в полном личном распоряжении есть целый набор СМИ, по охвату вполне сравнимых с федеральными. Вот посмотрите, какой был расклад в начале года, когда ещё не было громкого повода, который освещали и освещают федеральные СМИ в том числе. Такие иссследования и пресс-релизы от “Медиалогии” получают все крупные СМИ и агентства типа “России сегодня”. “Московские СМИ” в этой табличке— это значит собянинские, независимых изданий в Москве практически не осталось.
Более того, мэрия спокойно манипулирует не только напрямую принадлежащими ей СМИ. Вот из одного из пришедших в редакцию Лапшеснималочной писем:
Вся эта гигантская машина — которой федеральные СМИ, конечно, помогают, как видно выше — занимается круглосуточным забиванием информационного пространства бесполезной пиар-трескотнёй. Зайдите в раздел “Москва” Яндекс-новостей — вы там не увидите ничего, что вам как москвичу реально нужно было бы знать. И уж точно вы там не увидите никакой критики мэрии и лично мэра.
В любом сюжете сотни источников — но все они повторяют один и тот же пресс-релиз, написанный в некоей частной конторе, получившей многомиллионный подряд при мэрии. Этот пресс-релиз посылают в другую такую же частную контору, в которой люди из регионов за копеечные зарплаты (которые платятся “в конверте”) коряво переписывают его и ставят на один из сотен сайтов, которые никто и никогда не прочитает. Всё это не нужно больше низачем, кроме как для того, чтобы в каком-то очередном абсолютно виртуальном рейтинге напротив фамилии “Собянин” постоянно росла цифра. Зачем? Не знаем. Может, просто из-за личного тщеславия московского мэра. А может, из него нам премьер-министра делают.
Но люди типа Макиевского — это исполнители, приехавшие в Москву недавно из далёких регионов строить карьеру. А вот прямую ответственность за всю эту гигантскую систему обмана и растраты десятков миллиардов из городского бюджета несут другие люди. Это в первую очередь Анастасия Ракова — заместитель Собянина, руководитель аппарата мэра и буквально его правая рука:
Кадровый резерв, из которого берутся теневые начальники московского агитпропа — это Департамент территориальных органов. Им раньше командовал Вячеслав Шуленин, который за верную службу был повышен до заместителя Раковой. А по самым важным вопросам пропаганды в дело вступает ещё один заместитель Раковой рангом пониже — Павел Чинилин. Как нам рассказали наши собеседники изнутри собянинского агитпропа, “именно он читал спецвыпуски окружных газет, посвященных реновации. После выпуска в редакцию стали писать возмущенные читатели, требую прекратить им вешать лапшу на уши. Святая простота!”
Именно эти люди полностью разрушили всю экосистему московских районных изданий и заменили её на бессмысленную и никому не нужную, но крайне затратную и никому не подотчётную сеть мутных ООО и ОАО. На выходе получается огромное количество якобы новостных сайтов, но москвичи их в качестве таковых не воспринимают. Большая часть всей этой системы, помимо личного обогащения её архитекторов (но не рядовых исполнителей, которые получают копейки), не нужна больше низачем, кроме как для удовлетворения личного тщеславия самого Сергея Собянина и искусственного надувания его рейтинга.
Помимо пропаганды и дезинформации, эта система, как мы можем убедиться, выполняет ещё одну важную функцию: замалчивание ненужных мэрии тем. Попробуйте пройтись по сайтам всех московских СМИ и посчитать, сколько там заметок о том, что в Москве в это воскресенье будут выборы муниципальных депутатов. Искать вам придётся долго. Мэрии не нужно, чтобы вы голосовали на этих выборах, потому что от “Единой России” выдвигаются исключительно начальники-бюджетники. У меня на районе, например, кандидаты от ЕР такие: директор завода, два директора школ, главврач больницы и действующий глава муниципального собрания. Будьте уверены, их подчинённым уже давно объяснили, где избирательные участки и за кого надо голосовать.
Если вас это не устраивает, дорогие москвичи, боритесь кто как может. В сентябре будут выборы муниципальных депутатов — выдвигаться уже поздно, но обязательно идите голосуйте, изучите списки, узнайте, кто по вашему району баллотируется из независимых кандидатов. Поддержите их, агитируйте друзей и соседей, пишите жалобы, изучайте законы — в общем, делайте всё, чтобы осложнить жизнь жадным, циничным людям, которые буквально воруют у нас наш город.
Соавторы: Соня Соколова, Дмитрий Хомак, Иван Ёжиков