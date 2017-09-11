По его мнению, в «Матильде» депутат может видеть красивую актрису, влюблённую в её кумира, и это «вызывает у неё некие чувства».
Режиссёр Алексей Учитель узнал о судебном иске депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу его работы «Матильда» от журналистов. В этом он признался после показа получасового отрывка его нового фильма на кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке.
— Она очень много исков подавала. Кто представляет царскую семью — это тоже надо проверять. Но я об этом не знаю, не слышал. Навряд ли ей доверит царская семья представлять (интересы в суде. — Прим. ред.), — приводит слова учителя «Интерфакс».
«Матильда» основана на реальных событиях, «но доля фантазии есть», отметил режиссёр, добавив, что, начиная съёмки, не встречался с членами царской семьи. По поводу Натальи Поклонской — он предположил, что та попросту влюблена в Николая II.
— Я относился к этому с некоторым юмором и иронией. Понимаете, это чисто её человеческая история. Она действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально. Я её по-человечески очень понимаю, — признался Учитель.
Он предположил, что Поклонская «не воспринимает красивую актрису, которая влюблена в её кумира» и это вызывает у неё некие эмоции.
Напомним, ранее Наталья Поклонская на своей странице в «Фейсбуке» написала, что подала иск в суд «от лица потомков царской семьи о защите чести и достоинства в связи с содержанием фильма «Матильда». Фильм выйдет в широкий прокат 26 октября.
Источник: life.ru