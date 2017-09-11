Юлия Латынина не боится нападений со стороны недоброжелателей

Юлия Латынина покинула дом

Журналистка Юлия Латынина уехала из России после поджога автомобиля, который она сочла покушением на убийство. Латынина сообщила об этом сама в эфире «Эха Москвы», где ведет программу «Код доступа».

Как передает «Дождь», Латынина связалась с «Эхом» по Skype. Она подче

ркнула, что находится вместе с родителями за границей: «Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию».

Ранее Латынина рассказала, что утром 3 сентября внезапно загорелась и сгорела дотла ее машина, стоявшая у частного деревянного дома, где живут ее 77-летняя мать и 79-летний отец. При этом журналистка уточнила, что сама она в момент происшествия находилась за пределами России.

7 сентября она рассказала о своем разговоре с дознавателем, который сообщил ей, что машина «имеет очаги возгорания в трех местах». «Это очень печально, потому что фактически это означает, что это был не просто пожар, это было покушение на убийство, потому что машина сгорела утром в тот момент, когда в ней кто-то мог быть», — констатировала Латынина.

«Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам», — указала она в эфире «Эха» в субботу».

В середине июля Латынина сообщила, что неизвестные ночью опрыскали ее дом и машину неизвестным веществом с очень сильным запахом, в результате чего пострадали восемь человек.

В августе 2016 года журналистку облили фекалиями в центре Москвы. Полиция тогда подтвердила, что это было связано с профессиональной деятельностью Латыниной, но дальнейшего расследования не последовало

Источник: Newsru.com