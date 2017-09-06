Табу с порно должно быть снято, считает Кори Прайс — вице-президент самого популярного и самого хайпового порносайта в мире PornHub. Порнохостинг давно поставляет горячие видео и не менее горячие новости, а знаменитый Джонни «лысый из Brazzers» Синс превратился в классический, пусть и баянистый мем. Однако связь порноактера и порносайта гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Их объединяет настоящий медиагигант — компания MindGeek, владеющая PornHub, Brazzers и еще сотней ресурсов для взрослых. «Лента.ру» начинает публикацию цикла статей об истории становления крупнейшей порномонополии планеты.
«Порносайт хочет финансировать нью-йоркскую подземку», — гласили заголовки американских изданий в начале августа, когда популярный порноресурс RedTube предложил губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо помочь разобраться с финансовыми проблемами местного метро.
RedTube, как и PornHub, YouPorn, Tube8, XTube, SexTube и многие другие сайты для взрослых, принадлежит компании MindGeek. Она же владеет порностудиями Brazzers, DigitalPlayground, Men, RealityKings, SeanCody, Mofos, Twistys. Но и это не все. У MindGeek собственная рекламная сеть TrafficJunky, занимающаяся продажей рекламы на подконтрольных компании сайтах.
К тому же MindGeek, вероятно, связана с Glorious Holdings Investment Ltd. — офшором на Британских Виргинских островах — и имеет собственный порнопоисковик PornoMD.
Все это делает MindGeek крупнейшей мировой порноимперией полного цикла: она производит порно, показывает порно, продает порно и зарабатывает на рекламе от порно.
Зачатие порномонополии
Тем удивительнее, что MindGeek основал не гуру порнографии, а немецкий гик-программист Фабиан Тильман, повернутый на сборе и анализе данных. Уроженец Ахена начал программировать в 17 лет, а в 2003-м или 2004 году совместно с Джоном Олбрайтом и Чарльзом Берреби основал компанию Too Much Media (TMM). Ее главным продуктом стала NATS (Next-generation Administration&Tracking System) — система подсчета трафика и исследования поведения пользователей.
NATS активно пользовались порносайты, стремившиеся монетизировать бурно растущий трафик. Система позволяла отслеживать поведение пользователей и клики на рекламу, а также мониторить подписки на платные сервисы.
Это и подвело TMM — вскоре компанию обвинили в нарушении прав потребителей порно. TMM допустила утечку их личных данных, включая сексуальные предпочтения, а основателей заподозрили в шантаже пользователей, распространявших информацию о взломах.
Правда, к тому времени Тильман уже продал свою долю в TMM и, скорее всего, права на NATS, что позволило ему избежать судебных разбирательств. На вырученные от сделки несколько миллионов долларов он купил свой первый порносайт — немецкий Privat Amateure (работает до сих пор), за три месяца увеличил его выручку в два раза и принялся строить свою порноимперию.
С 2006 по 2010 год Тильман приобрел ресурсы MyDirtyHobby, Xtube и стриминговый порносервис Webcams, а в августе 2007-го зарегистрировал домен manwin.com. Именно этот сайт позднее стал главной страницей компании MindGeek.
Но по-настоящему поворотный момент в истории компании — покупка Тильманом в 2010 году довольно крупного канадского порнохолдинга Mansef. Он был основан еще в 2003-м друзьями по пабу и любителями настольного футбола Усамой Юсефом, его братом, чье имя не раскрывалось, а также Стефаном Маносом, Мэттом Кизером и еще одним другом, чье имя также неизвестно.
Название компании образовано от двух фамилий основателей, в то время учившихся в Университете Конкордия в Монреале. «Техническим гуру» в проекте выступил Мэтт Кизер — он не только был лучшим игроком в настольный футбол, но и устраивал прямые трансляции тренировок и матчей по кикеру в интернете. Вместе друзья открыли свои первые порносайты Jugg World, Ass Listing, KeezMovies и XXX Rated Chicks, работавшие по принципу бесплатных фото- и видеопревью, которые вели на сайт с платными роликами. Однако поняв, что их ресурсы ничем не выделяются, друзья решили найти свою нишу.
На помощь пришла большая грудь. «Эта ниша была одновременно и дешевой, и по-настоящему необъятной. Они быстро поняли, на чем стоит заострить внимание — MILF (сокращение от Mother I’d like to fuck, или категория «мамки» — прим. «Ленты.ру»)», — отмечал нынешний глава MindGeek Ферас Антун.
«Мамки» и большие бюсты помогли начинающим порнобизнесменам заработать первые серьезные деньги. Доходы с каждого сайта надо было сводить воедино, и они создали отдельную компанию для управления рекламными и реферальными доходами от сети порносайтов — Jugg Cash. А в 2005 году открылся и платный ресурс Brazzers.
Эпоха Brazzers и PornHub
Названием одна из самых популярных порностудий мира обязана выходцам с Ближнего Востока, а именно братьям Юсеф. Brazzers — это brothers, просто с ближневосточным акцентом. Именно под ником Brazzer Усама Юсеф был зарегистрирован на главном порнофоруме Северной Америки GoFuckYourself.com (GFY).
На первых порах Brazzers заказывали съемки порно и затем выкладывали его на одноименном сайте и других ресурсах Mansef, однако постепенно эволюционировали до самостоятельной порностудии, которая, по словам редактора ведущего порноблога США Fleshbot Лакса Альптраума, «изменила лицо порноиндустрии».
Речь идет о силиконе, точнее о силиконовой груди, ставшей визитной карточкой Brazzers и задавшей новый стандарт в порноиндустрии. Успех позволил расширить внутреннюю экосистему Brazzers, внутри которой появились сайты JugFuckers, DoctorAdventures, RacksAndBlacks и многие другие.
Поделить роли пришлось и бывшим однокурсникам: Юсеф занялся бизнес-планированием, Манос взял на себя продажи. Еще он слыл главным мотиватором, а Кизер отвечал за поисковую оптимизацию. При этом никто из них никогда не участвовал в съемочном процессе.
Реальные проблемы
Иски правообладателей были не так страшны успешно работающей экосистеме с постоянно растущим трафиком. Настоящая проблема постучалась в дверь основателям Mansef в октябре 2009 года. Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
Mansef тогда уже страдала и от внутренних проблем: компанию покинул «технический гуру» Мэтт Кизер. Его место занял брат Фил, но спустя несколько месяцев ушел и он.
В официальном заявлении на претензии канадская Mansef утверждала, что открыла арестованные счета для упрощения движения средств в США. Однако Федеральная резервная система (ФРС) возразила, что те несколько месяцев подряд были задействованы в операциях со счетами в иностранных банках, которые также попали под подозрение в мошенничестве.
Позднее часть обвинений с компании была снята, и ей даже вернули 4,15 миллиона. Однако старые друзья решили, что пора вместе выйти из порнобизнеса, и начали искать покупателя.
Продолжение следует.
Егор Поляков
Источник: Lenta.ru