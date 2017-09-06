ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который взыскал 25 тысяч рублей вместо заявленных 500 тысяч рублей с торговой сети «Перекресток» за незаконное использование мультипликационных образов, говорится в материалах суда.
Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 8 августа. Суд первой инстанции пришел к выводу, что размер требуемой истцом компенсации является чрезмерным и не соответствует характеру правонарушения.
Иск был подан из-за продажи в магазине ответчика мороженого под брендом «Деревня Простоквашино». В качестве третьего лица в деле участвовало ООО «АльтерВЕСТ XXI век», которое выпускало и продавало в магазинах ответчика спорное мороженое.
В производстве московского арбитража имеется еще несколько аналогичных заявлений ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» к торговым сетям «АБК» (ЗАО «Вегат плюс») и «Седьмой континент».
Палата по патентным спорам в январе удовлетворила заявления ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» о признании недействительной регистрации на фирму «АльтерВЕСТ XXI век» пяти товарных знаков с персонажами из мультсериала «Простоквашино».
В материалах возражения киностудии на регистрацию товарного знака «Почтальон Печкин» говорится, что «Союзмультфильм» обладает исключительными правами на анимационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». По мнению заявителя, регистрация этого и четырех других товарных знаков на фирму «АльтерВЕСТ XXI век» нарушает исключительные права киностудии «Союзмультфильм», так как каких-либо прав на использование персонажей из мультсериала «Простоквашино» этой фирме предоставлено не было.
Согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года, действовавшего в период производства этих фильмов, авторское право на кинофильмы принадлежало киностудии «Союзмультфильм» как предприятию, осуществлявшему съемку фильмов, и действовало бессрочно, напомнил заявитель возражения. Кроме того, в 2009 году ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» было переименовано во ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ФГУП «ОГК»), а в 2011 году между ФГУП «ОГК» и ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» был заключен договор об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм».
Спорный товарный знак представляет собой, по мнению киностудии, переработанное произведение (изображение почтальона Печкина из мультфильмов «Зима в Простоквашино» и «Трое из Простоквашино»), авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Компания «АльтерВЕСТ XXI век» сообщила, что использует эти пять товарных знаков на основании авторских и лицензионных договоров, заключенных с автором литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» Эдуардом Успенским и другими лицами. Изобразительный элемент (стилизованное изображение мужчины) является дизайнерским решением, разработанным ООО «Diena pirms Janu nakts» по заказу правообладателя.
Также московская фирма считает, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не является тождественными с изображением персонажа из мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
Патентное ведомство посчитало, что в настоящее время, согласно представленному договору, заключенному между ФГУП «ОГК» и ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», обладателем исключительно авторского права на мультипликационные фильмы, а также их части и названия является киностудия. Сопоставительный анализ изображения персонажа «Почтальон Печкин» мультфильмов «Трое из Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» и оспариваемого товарного знака показал, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают характерные черты персонажа (формы лица, носа, прическа, усы), изображения позы, мимики и одежды, отметило ведомство.
Договор компании «АльтерВЕСТ XXI век» с Успенским не содержит, по информации Роспатента, сведений о том, что он является автором рисованных изображений персонажей мультипликационных фильмов («Кот Матроскин», «Дядя Федор», «Пес Шарик», «Почтальон Печкин», «Корова Мурка» и другие).
Источник: РАПСИ.