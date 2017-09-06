Центральный районный суд города Кемерово обязал Роскомнадзор заблокировать видеоматериал об Олеге Тинькове, размещенный на YouTube-канале Nemagia, говорится в сообщении ведомства.
Суд обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий, обеспечивающих техническое размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения, созданного блогерами Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным. Блокировка установлена до разрешения по существу иска Тинькова к блогерам. Собеседование сторон по этому делу назначено на 18 сентября.
Кроме того, Арбитражный суд Москвы назначил на 31 октября предварительные слушания по иску АО «Тинькофф банк» к Псковитину, Печерскому и ООО «Развитие» о защите деловой репутации и взыскании 500 тысяч рублей.
Спорный материал содержит выдержки из интервью Тинькова, а также комментарии ответчиков о банкире и его кредитной организации.
Источник: РАПСИ.