Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении ООО «Метро Кэш энд Керри» из-за рекламы алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов, говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, ООО «Метро Кэш энд Керри» осуществляло рекламу алкогольной продукции через каталог, распространяемый посредством почтовой рассылки и SMS-сообщений.
Антимонопольный орган отмечает, реклама указанных товаров и их продавца может распространяться исключительно в стационарных торговых объе
ктах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов.
Однако ООО «Метро Кэш энд Керри», подчеркивает УФАС, распространяло спорную рекламу за пределами разрешенных законом мест. Рассмотрение дела назначено на 19 сентября.
Источник: РАПСИ.