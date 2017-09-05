Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о законности штрафа Центрального Банка (ЦБ) РФ в размере 500 тысяч рублей для ООО «Рамблер Интернет Холдинг» за отказ предоставить пользовательскую информацию, сообщили РАПСИ в суде.
Тем самым апелляция отклонила жалобу компании на решение арбитража Москвы, который 6 июня отказал в удовлетворении иска Рамблера о признании незаконным постановления ЦБ.
Согласно материалам дела, в связи с проведением регулятором проверки на предмет возможного манипулирования рынками различных ценных бумаг на торгах ЗАО «ФБММВБ» в адрес Рамблера было направлено требование о предоставлении информации о пользователе mail.rambler.ru.
ООО «Рамблер Интернет Холдинг» в срок требование не исполнило. По мнению компании, требование не подлежало исполнению, поскольку запрошенная информация могла быть предоставлена исключительно на основании закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Тем не менее суд посчитал, что требование ЦБ является обязательным для исполнения, в связи с чем иск Рамблера был отклонен.
Источник: РАПСИ.