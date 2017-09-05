Также сообщается, что помимо нее вести новую программу будут еще две знаменитости.
Певица и звезда передачи «Дом-2» Ольга Бузова станет одной из ведущих женского ток-шоу на Первом канале. Соведущими Бузовой скорее всего станут актриса Татьяна Васильева и Юлия Барановская.
Что это будет за программа и какие темы в ней будут обсуждаться — пока остается секретом.
Также в распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры со съемок грядущего ток-шоу, где собственно и запечатлена сама Бузова.
Источник: РИА Новости.