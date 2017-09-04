Поставщик мясных консервов для Минобороны, МВД и других силовых структур, Барышский мясокомбинат направил иск в арбитражный суд Москвы против компании «Бизнес пресс», учредителя газеты и журнала РБК, следует из картотеки арбитражных дел. Соответчиком по делу также выступает со-руководитель редакции РБК Игорь Тросников и журналист холдинга Инна Сидоркова.Иск от мясокомбината поступил в суд 25 августа, следует из картотеки арбитража, дата его рассмотрения не назначена.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Барышский комбинат подал из-за июльской публикации РБК, в которой шла речь о поставке некачественных консервов Росгвардии, рассказал RNS юрист Владимир Сидякин, представляющий интересы мясокомбината.
«Мы направили иск с требованием об опровержении информации, изложенной в публикации РБК от 26 июля, чтобы защитить свою репутацию. Первоначальный заголовок этой публикации был сформулирован как «Подконтрольная Минобороны компания поставила Росгвардии несъедобные пайки»», — рассказал RNS Сидякин.
Сейчас этот текст РБК опубликован с заголовком «Подконтрольный Минобороны комбинат произвел для гвардии «непригодную» еду». Текст написан со ссылкой на копию постановления первого заместителя главного военного прокурора генерал-лейтенанта Андрея Никулищина о направлении материалов проверки в органы предварительного следствия.
По информации РБК, Никулишин «предложил начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову рассмотреть вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к производству и поставке продовольственных пайков для внутренних войск и структурных подразделений МВД», — отмечается в тексте РБК, ставшим поводом к подаче иска.
«Само письмо мы не видели, поэтому отрицать его наличие мы не можем, но мы знаем, что Главная военная прокуратура проверяла пайки комбината, а также исследование проводил Роспотребнадзор, который по итогам проверки вынес постановление о прекращении административного дела», — сообщил RNS представляющий интересы комбината юрист Владимир Сидякин. Он подчеркнул, что указанные проверки были завершены до публикации РБК.
«За официальным комментарием они к нам не обращались, они написали, что якобы пытались дозвониться до руководителя, но руководитель был недоступен, поэтому, на наш взгляд, они не проверили информацию, о чем мы написали в исковом заявлении», — сообщил RNS Сидякин.
По словам юриста комбината, вскоре после публикации текста комбинат направил РБК письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение. Редакция не стала опровергать опубликованный текст, но изменила заголовок публикации, отмечает Сидякин. «Для нас он еще более «вредоносный»», — отметил он.
Сидякин отметил, что после этой публикации несколько контрагентов отказались от заключения договоров на поставку продукции мясокомбината. «Пока их количество незначительно, поэтому мы не выдвигали к РБК материальных претензий. Но если количество наших партнеров, отказавшихся от нашей продукции, вырастет, мы, конечно же, заявим финансовые претензии по этому иску», — резюмировал Владимир Сидякин.
В пресс-службе РБК RNS сообщили, что получили иск мясокомбината. «Юристы изучают материалы, после чего готовы будут озвучить позицию холдинга», — сообщил RNS пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев.