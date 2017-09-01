Арбитражный суд Москвы назначил на 10 октября основные слушания по иск авиакомпании «Победа» о взыскании с ЗАО «ИД «Новая газета» двух миллионов рублей, говорится в материалах дела.
Девятый арбитражный апелляционный суд в мае отменил определение об оставлении без рассмотрения заявления. Тем самым суд удовлетворил жалобу авиакомпании.
В качестве соответчика по иску проходит Анастасия Егорова. Арбитраж Москвы оставил 22 февраля соответствующий иск без рассмотрения. Суд мотивировал свое определение тем, что истцом не был соблюден претензионный порядок урегулирования спора.
На сайте «Новой газеты» есть статья Егоровой под заголовком: «Квест «Победа». Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению». В ней, в частности, указано — «вы будете постоянно сталкиваться с нарушением ваших прав, у вас нет выбора — вы выбрали авиакомпанию «Победа».
Авиакомпания «Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.
Источник: РАПСИ.