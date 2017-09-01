Новое развлекательное шоу будет вести музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вместе с тремя очаровательными помощницами.
Предводитель группы «Ленинград» предстанет перед нами таким, каким его мало кто видел, — домашним котовладельцем. Шнуров откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин — он или его кот Васька. Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы: подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом. Мы проедем по городам России от Владивостока до Калининграда в поисках ответа на вопрос — за что же мы любим кошек и как сделать так, чтобы они полюбили нас.
Сергей Шнуров
Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела.
В программе зрителей также ждут смешные и забавные видео с кошками, набравшие популярность в интернете.
По материалам «Первого канала».