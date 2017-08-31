Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил озабоченность практикой задержания на Украине и высылкой из страны зарубежных журналистов в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
Непосредственным поводом для выступления представителя ОБСЕ стало задержание и выдворение из Украины корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, ранее охарактеризованное телеканалом как «похищение», и названное МИД РФ «целенаправленной провокацией».
Согласно заявлению Дезира, «выдворение журналистов или отказы в их въезде в Украину являются вызывающими тревогу и чрезмерными мерами, в особенности поскольку в таких дей
ствиях отсутствуют прозрачность и должный механизм апелляции». В своем письме министру иностранных дел Украины Павлу Климкину представитель ОБСЕ указал, что такая практика идет вразрез с принципами создания более благоприятных условий для работы зарубежных журналистов в государствах-членах организации.
В заявлении также отмечается, что ОБСЕ уже обращалась к украинским властям по поводу подобных инцидентов, в частности, произошедших с корреспондентами ВГТРК.
Дезир привел еще несколько примеров воспрепятствования деятельности журналистов на Украине, в частности, задержание и высылку из страны Тамары Нерсесян и депортацию Марии Князевой, которым на три года запрещается посещение Украины, а также отказ в разрешении на въезд двум испанским журналистам.
«Я призываю соответствующие власти воздержаться от наложения неоправданных ограничений на работу зарубежных журналистов, которые отрицательно сказываются на свободном потоке информации и нарушают обязательства ОБСЕ по обеспечению свободы прессы», — заявил Дезир.
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