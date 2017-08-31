Телеканал «СТС» и АО «Нижфарм» подали апелляционные жалобы на отказ Арбитражного суда Москвы в признании незаконными решения и предписания ФАС о нарушениях при распространении в эфире рекламы БАДа «Хелинорм», говорится в материалах суда.
Заявители обжаловали в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 28 июля.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 17 января признала распространение рекламы БАД «Хелинорм» в эфире ряда телеканалов нарушением закона о рекламе. Рекламодатель ненадлежащей рекламы (АО «Нижфарм») и рекламораспространитель (телеканал) обжаловали в суде акты антимонопольного ведомства. Истцы ссылаются на отсутствие в их действиях нарушений законодательст
ва о рекламе, а также на наличие процессуальных нарушений, допущенных заинтересованным лицом при привлечении компании «Нижфарм» к административной ответственности.
Ранее в ФАС поступило заявление представительства частной компании с ограниченной ответственностью «Астеллас Фарма Юроп Б. В.» (Нидерланды) о признаках нарушения законодательства в рекламе биологически активной добавки к пище «Хелинорм», распространявшейся в июле — октябре 2016 года в эфире телеканалов («Первый канал», ТНТ, СТС, «Рен ТВ», «Домашний», «СТС Love» и «2X2»).
«Видеоряд рекламного ролика, героем которого является подросток, сопровождается сообщением диктора и подкрепляется текстом: «До 75% школьников являются носителями хеликобактер пилори. Нерегулярное питание и нагрузки могут спровоцировать их рост». Далее в ролике показывается, как мама дает подростку таблетку со словами «Поэтому я даю ребенку «Хелинорм», который помогает поддержать безопасный уровень хеликобактер пилори в организме»», — сообщила ФАС. Также в рекламе показана упаковка препарата с информацией о том, что препарат «Выводит бактерии хеликобактер из организма и способствует профилактике болезней желудка», отмечается в сообщении ведомства.
Предупреждение о том, что «Хелинорм» не является лекарственным средством, сопровождает только видеоряд, в котором рассказывается о риске роста бактерий «Helicobacter pylori» в организме детей, отметила ФАС. Указание на то, что данный препарат является биологически активной добавкой в видеоряде, а также на упаковке БАД отсутствует.
Использованные в рекламе визуальные образы и словесные сообщения дают основание полагать, что применение препарата приведет к уничтожению патогенных бактерий, а значит, и предупредит возникновение факторов риска развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Таким образом, рекламный ролик создает впечатление, что БАД «Хелинорм» обладает лечебными свойствами, а именно: может применяться для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, и является лекарственным препаратом, говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Такая реклама биодобавки, по мнению ФАС, нарушает требования пункта 1 части 1 статьи 25 ФЗ «О рекламе».
Рекламодателю ненадлежащей рекламы (АО «Нижфарм») и рекламораспространителям (телеканалы) были выданы предписания о прекращения нарушения.
Антимонопольная служба напомнила, что согласно пункту 1 части 1 статьи 25 ФЗ «О рекламе», реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами.
Согласно части 6 и части 7 статьи 38 ФЗ «О рекламе» ответственность за нарушение требований, установленных статьей 25 этого закона, несет рекламодатель и рекламораспространитель.
Источник: РАПСИ.