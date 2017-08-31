 

Журналист Sky News в прямом эфире оказался под атакой из краски

Журналист Sky News в прямом эфире оказался под атакой из краски

В Великобритании 29 августа произошёл очередной курьёз с телерепортёром. На этот раз счастливчиком стал журналист телеканала Sky News, который в прямом эфире вёл репортаж с карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл (север столицы).

К счастью, всё обошлось благополучно, в отличие от другого случая, где злоумышленник бросил в толпу людей бутылку с ядовитой жидкостью. Тут же началась паника, участники шествия с криками бросились бежать. Все происходящее сняли на видео, запись выложили в Интернет.

Задержать злоумышленников пока не удалось. Химические ожоги получили три человека.