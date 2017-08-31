В Великобритании 29 августа произошёл очередной курьёз с телерепортёром. На этот раз счастливчиком стал журналист телеканала Sky News, который в прямом эфире вёл репортаж с карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл (север столицы).
К счастью, всё обошлось благополучно, в отличие от другого случая, где злоумышленник бросил в толпу людей бутылку с ядовитой жидкостью. Тут же началась паника, участники шествия с криками бросились бежать. Все происходящее сняли на видео, запись выложили в Интернет.
Задержать злоумышленников пока не удалось. Химические ожоги получили три человека.
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