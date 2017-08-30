В отношении известного бизнесмена завели уголовное дело о хулиганстве после того, как он перепугал постояльцев отеля Four Seasons в центре Москвы беспорядочной стрельбой.
59-летний столичный бизнесмен Умар Джабраилов оказался в центре криминального скандала. В ночь на среду он был задержан в отеле Four Seasons за беспорядочную стрельбу из пистолета. Бизнесмена доставили в ОВД «Китай-город», где по факту стрельбы возбудили уголовное дело о хулиганстве.
По данным паблика Mash, в среду ночью в ОВД «Китай-город» позвонили охранники пятизвёздочного отеля Four Season, который находится в гостинице «Москва» на Охотном Ряду. По их словам, один из постояльцев отеля пребывал в неадекватном состоянии — он катался на лифте и палил из пистолета, пугая других постояльцев.
Прибывшие в отель полицейские быстро нашли дебошира. Им оказался 59-летний бизнесмен Умар Джабраилов. При нём был обнаружен наградной пистолет Ярыгина. Никто из постояльцев отеля не пострадал. Как выяснилось, в Four Seasons находится офис миллионера.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, предприниматель поздно вечером заказал еду себе в номер, но по неизвестной причине тележку с ужином ему подкатила уборщица, а не официант. Этот факт крайне возмутил Джабраилова, после чего он и открыл стрельбу.
Джабраилова доставили для разбирательства в ОВД, где вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По этой статье миллионеру грозит штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Бизнесмен Умар Джабраилов был широко известен в Москве в нулевые годы, однако в последнее время его имя почти нигде не упоминается. Когда-то он был представителем в Совете Федерации от Чечни, кандидатом в президенты России, владельцем отеля «Рэдиссон Славянская» в районе Киевского вокзала. Компании Джабраилова построили знаменитый торговый комплекс «Охотный Ряд» на Манежной площади, другие крупные ТРЦ, а также элитные жилые комплексы.
Что касается современного бизнеса Джабраилова, то в 2015 году он возглавил Российско-катарский деловой совет, который занимается крупными инвестиционными проектами в России и на Ближнем Востоке. У Джабраилова есть холдинг «Аванти стройгрупп», который строил и реконструировал ТРЦ «Времена года», комплекс водонапорных башен в Кувейте, строительный ансамбль в ЖК «Зиларт», МХТ им. А.П.Чехова, ЖК Sky House, гипермаркеты «Ашан», ТРЦ «РИО».
В 2016-м Джабраилов основал ещё одну строительную компанию. Это «Сила девелопмент». Вместе с тем Джабраилов является основателем ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Как сказано на сайте организации, её основная цель — защита профессиональных интересов бизнесменов.
В прошлом Умар Джабраилов упоминался в нескольких громких криминальных историях. Так, в СМИ его называли одним из возможных заказчиков убийства в 1996 году в Москве американского бизнесмена Пола Тейтума, с которым у него был конфликт вокруг отеля «Рэдиссон Славянская».
Джабраилов познакомился с американским предпринимателем, учредителем СП «Интурист-редамер гостиница и деловой центр» в 1994 году. После убийства Тейтума Международный арбитражный суд в Стокгольме удовлетворил иск Джабраилова о расторжении договора с «Америкомом» на управление СП «Рэдиссон Славянская». Так Джабраилов стал владельцем гостиницы.
В скандалы попадала и охрана Джабраилова. Так, в марте 2015 года у элитного коттеджного посёлка Остров Фантазий, расположенного в столичном районе Крылатское, в котором проживает Умар Джабраилов, произошла потасовка между группой байкеров из клуба «Ночные волки» и охраной бизнесмена.
Как выяснили полицейские, столкновение носило сугубо бытовой характер, а в самой стычке пострадали исключительно автомобили. В ходе разборки, по неофициальным данным, неустановленный участник конфликта открыл огонь из нарезного охотничьего карабина «Сайга», после чего все участники инцидента скрылись с места происшествия, бросив оружие.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили у дома № 2 на Крылатской улице четыре разбитых автомобиля, в том числе бронеавтомобиль «Тигр», зарегистрированный на частное лицо, с разбитыми стёклами, а также Suzuki SX4 с помятым кузовом, Mercedes и Land Rover Freelander, также с вмятинами на кузове и разбитыми стёклами. Кроме того, рядом с машинами лежал охотничий карабин «Сайга», зарегистрированный на жителя Дагестана, а также 35 патронов к нему и металлическая кувалда.
Улаживать ситуацию пришлось лично Джабраилову и лидеру байкеров Александру Залдостанову (Хирургу).
В элитном коттеджном посёлке Остров Фантазий кроме Джабраилова проживают бывший министр топлива и энергетики Виктор Христенко, глава Счётной палаты Татьяна Голикова, кинорежиссёр Карен Шахназаров и другие ВИП-персоны.
В январе 2014 года охранники Умара Джабраилова, были задержаны за вымогательство $2 млн у столичного нотариуса. Свидетелями по данному уголовному делу проходят глава Федерации каскадёров России Александр Иншаков, сенатор Ралиф Сафин и Умар Джабраилов — все они соседи по элитному посёлку Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе.
Источник: Life.ru