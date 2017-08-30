Генеральная прокуратура РФ начала проверку информации, ранее размещенной в ряде средств массовой информации (СМИ), о нарушениях, допущенных при съемках телепередачи «Пока все дома», выходившей в течение почти четверти века на «Первом канале», сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по некоторым данным, Министерством образования и науки РФ на производство специальных роликов о детях-сиротах в рамках рубрики «У вас будет ребенок».
«В ходе проверки будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.
Ранее в некоторых средствах массовой информации сообщалось о том, что создатели программы получали финансовую поддержку не только от государства, но и от спонсоров. Отмечается, что именно это могло стать причиной расторжения договора между «Первым каналом» и компанией-производителем.
Источник: РАПСИ.