Мосгорсуд 6 сентября огласит приговор в отношении предполагаемых участников хакер
ской группировки «Шалтай-Болтай» Александра Филинова и Константина Теплякова, сообщила РАПСИ адвокат Наталья Земскова.
В среду суд провел прения сторон по уголовному делу, в ходе которых прокурор попросил суд приговорить Филинова и Теплякова к 2,5 и 3 годам колонии-поселения соответственно.
Ранее суд по ходатайству государственного обвинителя принял решение о закрытии судебного процесса в связи с наличием в деле материалов, содержащих государственную или иную тайну.
Филинову и Теплякову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Как известно, Филинов отрицает свою причастность к преступлению, Тепляков, напротив, признал свою вину.
Ранее Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, признав его виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Аникеев заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Приговор не вступил в законную силу и был обжалован стороной защиты, однако позднее адвокат Руслан Коблев отозвал апелляционную жалобу.
Следствием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год, действуя в составе организованной группировки, Аникеев неправомерно похищал информационные данные из компьютеров, планшетов и мобильных телефонов граждан РФ. В некоторых случаях похищенные данные выставлялись на продажу в сети Интернет.
Евгения Соколова
Источник: РАПСИ.