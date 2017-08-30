МОСКВА, 30 авг — РАПСИ. Московское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Гугл» и ООО «Домашние деньги» из-за контекстной рекламы, говорится в сообщении ведомства.
Служба усмотрела в действиях компаний признаки нарушения закона о «О рекламе». «ООО «СМСФИНАНС», правообладатель товарного знака «смсфинанс», подало жалобу в Московское УФАС России после появления в системе «Google» контекстной рекламы, которая содержит слова «Smsfinance Ru — domadengi.ru». Изложенные в заявлении обстоятельства подлежат рассмотрению на предмет наличия признаков нарушения законодательства РФ о рекламе в действиях рекламодателя», — говорится в сообщении ведомства.
Дело назначено к рассмотрению на 14 сентября 2017 года. Ранее УФАС возбудило аналогичное дело в отношении ООО «Яндекс» и ООО «Процесс-А» из-за рекламы финансовых инструментов в системе «Яндекс.Директ»
Источник: РАПСИ.