Опубликовано интересное письмо врио министра связи Соколова по проблемам подписки на газеты и журналы. Врио министра обстоятельно ответил на запрос АРПП, полученный им из Госдумы, в котором Ассоциация предлагала вернуть госсубсидии Почте России на доставку подписных изданий населению.
И в этом обстоятельном ответе врио министра аргументировал нецелесообразность подобных субсидий якобы в силу их неэффективности. По моему мнению, эта позиция глубоко ошибочна. И даже более того, она вредна для всех печатных СМИ, потому что подтверждает курс на разрушение института подписки в стране.
Но начну с того, в чем врио министра совершенно прав. Это касается прежде всего усилий, предпринимаемых сегодня Почтой России в поддержку подписки. Такие усилия действительно есть. Как отмечено в письме, «в текущем году СМИ оказана следующая дополнительная помощь: предоставлена скидка в 20% изданиям, вошедшим в перечень периодических печатных СМИ, рекомендованных членами Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России ФГУП «Почта России», дополнительная скидка в 5% для изданий, включенных в подписной каталог ФГУП «Почта России», проведена декада льготной подписки, удержаны тарифы на подписку в удаленных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока».
И это всё истинная правда, но с одним уточнением: все эти меры коснулись очень небольшого числа печатных СМИ, порядка 4%.
Ну а теперь о реальности. Всё вышеперечисленное на самом деле оказывает очень слабое влияние на поддержку института подписки в стране. Напомню, что до 2014 года, т.е. когда выделялись субсидии на доставку прессы населению, Почта за год развозила по России около 1 млрд экзкмпляров подписных газет и журналов. А отмена субсидий вызвала значительный рост почтовых тарифов, цена подписки резко возросла, и население в значительной части стало отказываться от подписки.
В результате за 3 года объем изданий, доставляемых по подписке упал практически в два раза и составил уже не 1 млрд экземпляров в год, а только 0,5 млрд экземпляров. Только по официальным данным, падение подписки сотавляет 10% в полугодие, и эта тенденция только усиливается.
Между тем недавно в «Аргументах и фактах» была опубликавана статья, в которой её автор, известный публицист и писатель Александр Лапин, прямо указывает, что падение газетных тиражей грозит социальным взрывом в стране. И одной из причин упадка системы распространения газет и журналов называет недостаточную поддержку со стороны государства Почты России, доставляющей прессу населению и вынужденной повышать тарифы на свои услуги.
Кроме того, в конце июля этого года в Центральном Штабе ОНФ состоялось экспертное совещание, посвященное проблемам СМИ, подписки и доставке прессы, а также исполнения поручений президента России. В своем выступлении на этом совещении представительница Якутии Мария Христофорова, возглавляющая медиагруппу «Ситим», высказала крайнюю озабоченность значительным падением подписных тиражей, что подрывает экономику изданий и даже приводит к закрытию газет.
Вице-президент Союза издателей «НАИ» Александр Орешкин, выступая в июне на заседании Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ при Совете Федерации, также отметил, что меры, принимаемые Почтой России нужного эффекта не дали и что после отмены государственного субсидирования подписки в 2014 году почтовые тарифы постоянно растут, а подписные тиражи падают.
Таким образом, очевидно, что всё, что сегодня предпринимается как бы в поддержку подписки, носит исключительно косметический характер и результата не дает. И это не вина Почты России, это результат отмены госсубсидий. Россия стала единственной страной, в которой нет госсубсидий на подписку, и поэтому подписка разрушается.
Врио министра в своем письме указал, что госсубсидии до 2014 года результата не дали. Это не так и, более того, это совсем не так. Если бы в Минсвязи подняли отчеты Почты России за период действия субсидий, то они бы убедились, что падение подписных тиражей проходило со скоростью 1-2% в полугодие, а это вам не нынешние 10% за полугодие.
Как это ни печально, но подписка на газеты и журналы в России обречена. Я бы на месте врио министра сказал бы так же, как премьер Медведев: «Денег нет, но вы держитесь». Т.е. средств на госсубсидии на поддержку подписки Минфин не дает, и это главная правда нашей отрасли. Печально, что 42 млрд рублей на стадион «Зенит-Арена» есть, а на поддержку подписки денег нет.
Возможно, у г-на Соколова проявляется чиновничья солидарность с финансовым блоком страны, но эта позиция не имеет ничего общего с интересами печатных СМИ и населения страны в сфере подписки.
Но это уже совсем другая история.