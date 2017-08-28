Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил заявление ООО «Айконмедиа» (владелец товарного знака «Гуф Guf» в отношении части услуг 41-го класса МКТУ «организация культурно-просветительных мероприятий») о признании недействительным решения Роспатента о предоставления правовой охраны этому знаку, говорится в решении суда.
Словесный товарный знак «Гуф Guf» был зарегистрирован Роспатентом 12 ноября 2007 года в отношении всех товаров и услуг 9-го (приборы и инструменты) и 41-го классов (развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) на компанию «Айконмедиа».
В Роспатент 13 декабря 2016 года поступило возражение на регистрацию этого знака от известного рэп-исполнителя Алексея Долматова, использующего творческий псевдоним Guf.
По результатам рассмотрения возражения, Роспатентом 11 апреля было принято решение, которым предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным в отношении всех товаров 9-го и части услуг 41-го классов МКТУ. Патентное ведомство отметило, что спорный товарный знак тождественен псевдониму третьего лица (Долматов), ставшему в результате его использования известным до даты приоритета товарного знака. Удовлетворение возражения послужило основанием для обращения компании «Айконмедиа» с заявлением в СИП.
Девятый арбитражный апелляционный суд в июне приостановил производство по жалобе «Айконмедиа» на отказ во взыскании с компаний, входящих в группу Warner Music, 5 миллионов рублей за использование его товарного знака. Производство приостановлено до вступления в законную силу решения СИПа, который рассматривает иск компании «Айконмедиа» к Роспатенту по регистрации товарного знака «Гуф Guf».
Заявитель обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 28 февраля.
Компания «Айконмедиа» является правообладателем товарного знака «Гуф Guf». На этом основании, по мнению юридической фирмы «Семенов и Певзнер» (представляет интересы ответчиков), заявитель попытался преследовать известного рэп-исполнителя Алексея Долматова.
Кроме самого Долматова истец предъявил иск к компаниям «Ворнер Мьюзик», «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» и «С.Б.А. Продакшн» (входят в группу Warner Music). Компания «Айконмедиа» считает, что эти организации также нарушили права на товарный знак, разместив в принадлежащем компании Apple онлайн-магазине iTunes треки исполнителя с указанием его сценического имени – Guf.
По мнению представителей Warner Music, арбитражный суд в этом деле учел позицию Московского городского суда, который в декабре 2016 года в девяти гражданских делах защитил право Долматова на использование псевдонима Guf любым разрешенным законом способом.
Кроме того, Мосгорсуд в декабре прошлого года отменил решение суда первой инстанции, признав незаконным преследование артиста Алексея Долматова за использование творческого псевдонима Guf. «Несмотря на то, что аргументы суда будут доступны для анализа спустя некоторое время, можно говорить о том, что подведена черта под многолетними злоключениями рэп-исполнителя. Мы удовлетворены определением апелляционной инстанции Мосгорсуда. Подкреплена практика, когда такие споры разрешаются с учетом того, что случилось ранее – обращение с заявкой на регистрацию товарного знака или начало использования псевдонима. С сегодняшнего дня Guf может вернуться к полноценному использованию своего имени. Впереди еще много работы, но можно говорить о справедливом завершении одной из самых скандальных историй в российской музыкальной индустрии последнего времени», — сказал РАПСИ представитель интересов Долматова Роман Лукьянов.
Как напомнил собеседник агентства, проблемы у Gufа начались в 2015 году, когда ООО «Айконмедиа» обратилось в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием о взыскании компенсации в размере почти трех миллионов рублей и запрете на использование обозначения Guf.
«Айконмедиа» является владельцем товарного знака Guf и на этом основании предполагало получить компенсацию за выступление Долматова под своим псевдонимом на нескольких концертных площадках в разных городах России в 2013-2014 годах, пояснил Лукьянов. «О деятельности этой компании известно только то, что она организовала тотальное преследование артиста и пыталась заработать на чужом творчестве. Никаких других дел и достижений у этой организации нет. В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, что Долматов исполнял свои произведения под своим вымышленным именем еще в 2004 году, то есть задолго до даты приоритета товарного знака», — заключил Лукьянов.
Источник: РАПСИ.