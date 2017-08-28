Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания 250 тысяч рублей с торговой сети «АБК» (ЗАО «Вегат плюс») за незаконное использование образа «Кота Матроскина» в пользу ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», говорится в материалах дела.
Тем самым апелляция отклонила жалобу ЗАО «Вегат плюс» на решение арбитража Москвы, который удовлетворил иск «Союзмультфильма» частично — студия требовала 500 тысяч рублей компенсации.
В качестве третьего лица в споре участвовало ООО «АльтерВЕСТ XXI век», которое выпускает и продает в магазинах ответчика мороженое под брендом «Деревня Простоквашино».
Арбитраж Москвы ранее удовлетворил аналогичные заявление ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» к другим ритейлерам. В частности, суд взыскал 200 тысяч рублей компенсации с ОАО «Седьмой континент», а также 25 тысяч рублей с торговой сети «Перекресток»
Палата по патентным спорам в январе удовлетворила заявления ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» о признании недействительной регистрации на фирму «АльтерВЕСТ XXI век» пяти товарных знаков с персонажами из мультсериала «Простоквашино».
В материалах возражения киностудии на регистрацию товарного знака «Почтальон Печкин» говорится, что «Союзмультфильм» обладает исключительными правами на анимационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». По мнению заявителя, регистрация этого и четырех других товарных знаков на фирму «АльтерВЕСТ XXI век» нарушает исключительные права киностудии «Союзмультфильм», так как каких-либо прав на использование персонажей из мультсериала «Простоквашино» этой фирме предоставлено не было.
Согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года, действовавшего в период производства этих фильмов, авторское право на кинофильмы принадлежало киностудии «Союзмультфильм», как предприятию, осуществлявшему съемку фильмов, и действовало бессрочно, напомнил заявитель возражения. Кроме того, в 2009 году ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» было переименовано во ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ФГУП «ОГК»), а в 2011 году между ФГУП «ОГК» и ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» был заключен договор об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм».
Спорный товарный знак представляет собой, по мнению киностудии, переработанное произведение (изображение почтальона Печкина из мультфильмов «Зима в Простоквашино» и «Трое из Простоквашино»), авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Компания «АльтерВЕСТ XXI век» сообщила, что использует эти пять товарных знаков на основании авторских и лицензионных договоров, заключенных с автором литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» Эдуардом Успенским и другими лицами. Изобразительный элемент (стилизованное изображение мужчины) является дизайнерским решением, разработанным ООО «Diena pirms Janu nakts» по заказу правообладателя.
Также московская фирма считает, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не является тождественными с изображением персонажа из мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
Патентное ведомство посчитало, что в настоящее время согласно представленному договору, заключенному между ФГУП «ОГК» и ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», обладателем исключительно авторского права на мультипликационные фильмы, а также их части и названия является киностудия. Сопоставительный анализ изображения персонажа «Почтальон Печкин» мультфильмов «Трое из Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» и оспариваемого товарного знака показал, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают характерные черты персонажа (формы лица, носа, прическа, усы), изображения позы, мимики и одежды, отметило ведомство.
Договор компании «АльтерВЕСТ XXI век» с Успенским не содержит, по информации Роспатента, сведений о том, что он является автором рисованных изображений персонажей мультипликационных фильмов («Кот Матроскин», «Дядя Федор», «Пес Шарик», «Почтальон Печкин», «Корова Мурка» и другие).
Источник: РАПСИ.