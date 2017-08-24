Как родственник Потомского зарабатывает миллионы в Орле и содержит прогубернаторское СМИ.
Ситуация, когда родственники высокопоставленных чиновников становятся успешными бизнесменами, в современной России не нова. В федеральных СМИ таких историй несчетное множество, и к каждой из них как у общества, так и у силовиков отношение зачастую разное. Кто-то не видит в этом ничего предосудительного, а кто-то реагирует самым жестким образом. Вспомнить хотя бы дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, арестованного за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Его обвиняют в том, что в течение пяти лет подконтрольная администрации Владивостока компания «Дороги Владивостока» закупала стройматериалы у фирмы, которой владеют родственники мэра. История, которую расскажут «Орловские новости», касается бизнеса родственника губернатора Орловской области Вадима Потомского – Артёма Багдасарова, сына его дяди Олега Багдасарова, то есть – двоюродного брата. Артём Багдасаров с момента прихода в регион нового губернатора, занимаясь пресловутым мусорным бизнесом, получил господряды на сумму свыше 100 млн рублей. Он уверенно стоит на ногах и даже учредил собственное СМИ, которое обслуживает интересы Вадима Потомского.
Привет из северной столицы
Ещё в 2015 году «Новая газета» рассказывала о родственниках орловского губернатора, вернее о том, как их бизнес успешно развивался параллельно с карьерными успехами Потомского. Процитируем: «Олег и Людмила Багдасаровы, которые приходятся дядей и тетей Вадиму Потомскому, в марте 2009 года учредили ООО «Всеволожская жилищная управляющая компания «Южный» (ВЖУК), которая управляла эксплуатацией жилого фонда многоквартирных домов. Когда Вадим Потомский работал в российском парламенте, их компания уже оказывала услуги по содержанию жилого фонда в 40 многоквартирных жилых домах микрорайона Южный города Всеволожска. Свою годовую отчетность ВЖУК пока ни разу не опубликовала, однако, по данным федерального реестра госконтрактов, в период 2010–2013 гг. компания являлась единственным поставщиком тепловой энергии для структур, подведомственных администрации Всеволожского муниципального образования. Совокупная стоимость заключенных ВЖУК контрактов составила более 20 млн рублей». Как пишет издание, в 2009 году у Багдасаровых появился еще один актив — ООО «Всеволожскспецтранс», которое тоже занимается вывозом мусора для нужд администрации муниципального образования и подконтрольных ей структур. Общая сумма оказанных услуг за четыре года составила 140 млн рублей, почти всё – бюджетные источники. Компания регулярно получала господряды.
Мало кто знает, но у четы Багдасаровых есть сын – Артём Олегович. И он – тоже успешный бизнесмен. Свою фирму ООО «Экотек» он зарегистрировал 26 марта 2014 года в Орле – ровно через месяц после назначения Вадима Потомского временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Филиал фирмы с приставкой «Северо-Западный» зарегистрирован в Питере спустя два года.
Уставной капитал «Экотек» — 10 тысяч рублей. На сегодняшний день фирмой руководит Андрей Бондаренко. В свое время директором там трудился небезызвестный Артём Дайнеко – бывший зять Вадима Потомского. Фирма зарегистрирована по адресу город Орёл, Базовая улица, дом 9, помещение 2. Основная деятельность, как не трудно догадаться, – сбор отходов. Компания зашла в Орел вместе с Потомским и за всё время своего существования не имеет ни одного подряда за пределами столицы Орловской области. Надо ли говорить, что, как и в случае с Владивостоком, фирма родственника Потомского начала активно зарабатывать на господрядах.
Всего с 2014 года по первую половину 2017 года «Экотек» получила 69 (!) государственных контрактов. Все – в Орле, все – после прихода Потомского. В 2014 году было 17 госконтрактов, в 2015 году 23, в 2016 году- 20 и в 2017 на сегодня – 9. Общая сумма госконтрактов – больше 103 миллионов рублей.
Контракты заключались с управлением коммунального хозяйства Орла, областными госучреждениями, больницами, родильным домом и так далее. Еще раз: бюджетные деньги шли в структуру двоюродного брата орловского губернатора. Случайно ли?
Здесь уместно будет вспомнить одно из первых заявлений Вадима Потомского, касающегося деятельности Первой городской управляющей компании, которая также, в том числе, занимается вывозом мусора. «Я не успел сюда приехать, а уже только и слышу про какую-то «первую управляющую компанию». То за тепло в два раза цены накрутят, то ещё что-то. На этой же неделе в плановом порядке организуйте всестороннюю проверку», — заявил Потомский на первой планерке в облправительстве. Однако спустя некоторое время первый вице-губернатор Александр Бударин под объективами телекамер неожиданно пожал руку гендиректору ПГУК Александру Касьянову и заявил, что никаких претензий к компании у новой областной власти нет. А еще спустя некоторое время горожане заметили на улицах города новые самосвалы с питерскими номерами. Тогда наблюдатели всерьез заговорили о переделе мусорного рынка в Орле…
Ещё можно вспомнить об уверенном движении к банкротству орловской Спецавтобазы, которая тоже занимается уборкой мусора. Стержневые проблемы у муниципального предприятия начались, угадайте? – в 2014 году, с приходом в регион питерской фирмы двоюродного брата губернатора. Вот как об этом говорилось в сюжете ОГТРК за 2015 год: «С прошлого года объём работы [Спецавтобазы] уменьшился на 70%. Контракты муниципальное предприятие стало терять еще с прошлого года». Еще раз: объемы работ МУПа сократились на 70% и предприятие начало терять контракты – в 2014 году, с приходом в Орёл «Экотек». Кстати, в июле 2017 года сообщалось, что долги Спецавтобазы достигли 90 миллионов рублей.
Также компания Артёма Багдасарова на пару с Геннадием Перелыгиным является учредителем ООО «Охотхозяйство «Генеральское» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Оно занимается предоставлением охотничьих услуг и зарегистрировано в деревне Квасово Урицкого района Орловской области.
Кроме того, двоюродный брат Вадима Потомомского учредитель еще одной любопытной фирмы — ООО «Экополис». В отличие от питерской «Экотек», получающей миллионные господряды в Орле, в открытых данных «Экополиса» нет ни одного госконтракта. Однако, — любопытная деталь, — ООО было зарегистрировано 18 сентября 2014 года, то есть через четыре дня после официального избрания Потомского губернатором Орловской области. Багдасаров регистрирует эту фирму в Орле по адресу: улица Ленина, дом 39 А, офис 402. Вид деятельности, как не трудно догадаться, сбор отходов. Не сродни «Экотеку», «Экополис» обладает внушительным уставным капиталом — 16 160 000 рублей. Соучредителем выступает Сергей Мусатов (по 50% с Багдасаровым). О том, чем занимается эта фирма в Орле, практически ничего не известно. Судя по данным Kartotekа, госконтрактов она не получала. Зато есть интересная деталь. В 2015 году пресс-служба правительства Орловской области сообщала, что ООО «ЭкоПолис» предлагает для Орловской области комплексный экологический проект по созданию нового полигона ТБО и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка в Орловском районе. В том же году Потомский рассказал о проекте «ФедералПресс». В 2016 году пресс-служба сообщала, что «Экополис» через год начнет реализацию проекта. А на совещании 14 июля 2017 года Потомский заявил, что Орловская область связывает большие планы с реализацией ООО «ЭкоПолис» комплексного экологического проекта по созданию нового полигона и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка.
«На проект мусороперерабатывающего завода в Орле имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы. Необходимая техническая документация проходит экспертизу. Место строительства определено с учетом действующего природоохранного законодательства», — пояснил он. «После пуска этого важного объекта, предусматривающего внедрение новейших методик сортировки отходов, старый полигон будет рекультивирован», — сообщил губернатор. И, разумеется, он знал, о чем говорит, родственник не подведет. К тому же – судя по этому заявлению, решается вопрос с торчащим как гвоздь из стула Юрием Парахиным, которой уже несколько лет строит мусороперерабатывающий завод на этом самом «старом полигоне»?..
А как же информационная поддержка?
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Эти слова Ротшильда губернатор-коммунист Потомский не может не знать. Однако за последние два года Орловская область под его руководством не демонстрирует серьезных экономических успехов, в регионе один за одним продолжают закрываться некогда успешные предприятия, нарастает и социально-экономическая напряженность, население начинает задаваться вполне закономерными вопросами о соответствии главы региона своей высокой должности. Как показало время, ничего, кроме громких и зачастую попросту популистских заявлений, команда губернатора предложить не может. А в причинах этой управленческой стагнации большинство разбираться никогда не будет даже в случае, если они действительно объективные. И тут на выручку, очевидно, по задумке политтехнологов и советчиков главы региона должна прийти та самая информация. Вернее – правильный информационный фон. Областные, традиционные СМИ типа телевидения и газет с этой задачей, задачей создания такого фона, явно не справляются, несмотря на колоссальное бюджетное финансирование. Репортажи в стиле «Битва за урожай» могут восприниматься не иначе как смехопанорама, но ни в коем случае – не как альтернатива негативному фону, возникающему по большей части не по прихоти «врагов», «чепушил» и «шакалов с фотоаппаратами», а из суровой реальности, наличиствующей на Орловщине. В этом случае команда губернатора не находит ничего лучше, как создать интернет-СМИ, которое за счет оперативности и более-менее молодой команды (не «испорченной» консервативной традицией) призвано создавать положительный образ региона, которым управляет губернатор, способный решить любые проблемы.
И тут на помощь Вадиму Потомскому приходит его двоюродный брат Артём Багдасаров, который еще все в том же 2014 году, видимо, про запас создал ООО «Комплексные поставки строительных материалов» (КПСМ). Компания никакой публичной активности до 2017 года не проявляла. И вот, как чеховскому ружью, ей представился случай проявить себя.
Казалось бы, название компании говорит само за себя. Но на поверку все совсем не так, как кажется. Если заглянуть в информацию об этом ООО, то в качестве основного вида деятельности мы увидим…(тут надо взять паузу)… — «Деятельность web-порталов». Вспоминая советскую комедию, это даже не элегантные шорты, а вполне себе электронные часы. Ну, или сайт – РИА57. Его учредителем и выступает ООО «КПСМ», учрежденноя Артёмом Багдасаровым. Для отвода глаз гендиректором «КПСМ» в 2017 году назначают редактора сайта Светлану Чебанову. Именно она значится во всех публичных системах как единственный представитель данного СМИ.
Подводя итоги, можно констатировать, что сомнительную связь с родственниками Вадим Потомский не потерял, и переехав из Ленинградской области в Орловскую. Его родственники успешно развивают свой бизнес там, где он занимает высокие посты. В случае с орловским регионом – это пост губернаторский.
Можно ли здесь говорить о коррупционной составляющей – возможно. А может быть, и нет. Может быть, Артём Багдасаров вполне себе все эти три года мог успешно зарабатывать деньги на господрядах где-нибудь во Владивостоке. И выбор на Орел пал совершенно случайно. Во всяком случае, судить об этом должны не СМИ. Мы лишь рассказали о фактах, ставших нам известными благодаря маленькому хвосту, оставленному – то ли по своей неосмотрительности, то ли в надежде, что никто не заметит, — в реестре организаторов распространения информации в сети Интернет Роскомнадзора.
Никакого волшебства, клубок распутался сам и без посторонней помощи, стоило лишь дернуть за ниточку под названием ООО «Комплексные поставки строительных материалов».
Источник: Орловские новости