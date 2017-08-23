Защита режиссера предлагала залог 68 млн руб.
Басманный суд отправил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Он обвиняется в хищении 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Свою причастность к хищениям режиссер отрицает, утверждая, что отвечал только за художественную часть проекта и не занимался финансами. Защита просила освободить его под залог в размере вменяемого ему ущерба.
Серебренникова выводят из зала суда под «Перемен» pic.twitter.com/AFu9xp5BOE
— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 23 августа 2017 г.
Источник: Коммерсантъ.