Кирилл Серебрянников на скамье подсудимых в Басмманном суде

Кирилл Серебрянников на скамье подсудимых в Басмманном суде

Защита режиссера предлагала залог 68 млн руб.

Басманный суд отправил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Он обвиняется в хищении 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Свою причастность к хищениям режиссер отрицает, утверждая, что отвечал только за художественную часть проекта и не занимался финансами. Защита просила освободить его под залог в размере вменяемого ему ущерба.


 

Источник: Коммерсантъ.