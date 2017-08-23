Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявления ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг», входящего в Warner Music, о взыскании 1,4 миллиона рублей компенсации с «Первого канала», говорится в материалах дела.
Фирма подала к «Первому канала» два иска — на 1 миллион рублей и 400 тысяч рублей. Заявления к производству пока не приняты. По данным СМИ, иски поданы из-за незаконного использования композиций поэт-песенника Ильи Резника.
Это уже не первый спор с участием сторон. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Первого канала» на взыскание по иску ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» 100 тысяч рублей за размещение на youtube.com фрагмента шоу «Голос» с музыкой Раймонда Паулса. Арбитражный суд Москвы 17 октября 2016 года частично удовлетворил заявление истца, так как ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» требовало взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.
Кроме того, СИП в апреле 2016 года подтвердил отказ в иске ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» к Первому каналу о взыскании 1 миллиона рублей компенсации за использование в программах «Две Звезды» и «Достояние Республики» песен Раймонда Паулса, в том числе песни «Миллион алых роз».
Источник: РАПСИ.