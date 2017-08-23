Продолжается системный развал иркутского управления ФГУП «Почта России».
Напомним, в конце июля в большинстве почтовых отделений Иркутска были сокращены рабочие часы, увеличено число выходных. Во многих почтовых отделениях не принималась и не выдавалась корреспонденция со ссылкой на «отсутствие работников». Особенно остро проблема чувствуется в центральных отделениях, где сосредоточена масса коммерческих и государственных учреждений.
21 августа Бабр по жалобе одной из читательниц побывал в почтовом отделении N 33, в самом благополучном районе Иркутска — Академгородке. Это «спальный» район с минимумом офисов и коммерческих предприятий, и, казалось бы, никаких проблем быть не должно.
Внешне отделение похоже на притон. Внутри, впрочем, не лучше. Тесно, жарко, гигантская очередь. Единственная девушка за стойкой работает очень медленно. Где-то в кулуарах ходят какие-то люди. На просьбы посадить за второе окошко еще одного оператора следует категорический отказ.
— Это не почта, это филиал ада на земле, — пожаловалась Бабру одна из женщин, стоящих в очереди. — У нас в Академгородке ее иначе, чем «черной дырой», не называют. Вот смотрите — я третий раз пришла за посылкой. Первый раз посмотрела на очередь, поняла, что потрачу часа полтора. Представляете — полтора часа своего времени из-за неорганизованности государственной организации? Это за что мне такое счастье, интересно? Второй раз пришла — народу было поменьше, полчаса постояла — не смогли найти посылку. Сегодня стою уже сорок минут. Неизвестно, получу ли посылку, или опять не найдут.
— Всё теряют, путают. Полный бардак, — рассказала девушка с маленький ребенком на руках. — Я понимаю, что у них проблемы — маленькие зарплаты, текучка. Ну а мы-то тут при чем? Посмотрите — я в очереди почти час, а присесть даже некуда. Стол, два стула — там заполняют бланки. Я уже час держу ребенка на руках. Я уже не говорю о том, как эта почта выглядит. Ее, по-моему, уже лет пятьдесят не ремонтировали. Выйдите на крыльцо — как вы думаете, на это крыльцо должны забираться инвалиды? А время работы? Люди в семь вечера только с работы приезжают — когда они должны забирать почту?
Действительно, о пресловутом пандусе в почтовом отделении можно только мечтать. Крутая лестница достойна лишь физически подготовленных людей. Страшно подумать, как по ней забираются пенсионеры в гололед.
Источник: NewsBabr.com