Кирилл Серебрянников задержан сотрудниками МВД

Кирилл Серебрянников задержан сотрудниками МВД

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по подозрению в организации хищения на сумму не менее 68 миллионов рублей задержан художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении. 

По версии следствия, средства, выделенные

на реализацию проекта «Платформа», были похищены в период с 2011 по 2014 год. 

Источник: РАПСИ.