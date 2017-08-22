Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по подозрению в организации хищения на сумму не менее 68 миллионов рублей задержан художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников, сообщает пресс-служба ведомства.
«Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.
По версии следствия, средства, выделенные
на реализацию проекта «Платформа», были похищены в период с 2011 по 2014 год.
Источник: РАПСИ.