РАССЛЕДОВАНИЕ
Медиаимперия Москвы
Очень дорого и очень неэффективно.
Ежегодно бюджет Москвы тратит более 200 миллионов долларов на статью расходов, которой нет у большинства муниципалитетов в мире – содержание и поддержку собственных и «дружественных» СМИ. «Новые Известия» описали основные особенности этой уникальной системы.
В бюджете Москвы за 2015-1017 годы есть расходная часть под названием «Средства массовой информации».
Судя по данным таблицы, затраты на медиа последние три года примерно одинаковы и составляют от 12,9 до 12,1 млрд рублей, или более 200 млн долларов. Каждый год!
Правительство Москвы считает содержание собственных СМИ одной из главных прерогатив в бюджетном планировании.
В бюджете Москвы за 2015-1017 годы есть расходная часть под названием «Средства массовой информации».
Судя по данным таблицы, затраты на медиа последние три года примерно одинаковы и составляют от 12,9 до 12,1 млрд рублей, или более 200 млн долларов. Каждый год!
Правительство Москвы считает содержание собственных СМИ одной из главных прерогатив в бюджетном планировании.
Для сравнения мы изучили опубликованный бюджет Нью-Йорка 2017 года.
В Нью Йорке у мэрии в подчинении и на ее балансе, как и в Москве, находится 2 городских канала, радиостанция и другие поддерживающие медиа подразделения. Они объединены в NYCMediа.
Все расходы на эту медиагруппу составляют 33 миллиона долларов в год.
Еще 20 миллионов долларов тратится на разработку программ и приложений в рамках бюджета департамента информационных технологий. Кроме того, деньги идут на департамент коммуникаций и маркетинга, программу «Зеленый Нью-Йорк» и несколько других направлений.
Суммарный бюджет на год – 60 миллионов долларов
На те же цели Москва тратит как минимум в 4 раза больше
Ведь сумма в 12,1 млрд (200 миллионов долларов) — не окончательна и касается только расходов, которые администрирует Департамент средств массовой информации и рекламы.
Однако чтение бюджета Москвы показывает, что и у других подразделений мэрии есть аналогичные статьи расходов.
Так, например, Департамент образования платит 13 млн 766 тысяч рублей за спецвыпуск «Учительской газеты», посвященный московским учителям.
Двумя бюджетными строчками выше этой статьи расходов есть и пункт «Информационно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение системы образования и издание московского выпуска «Учительской газеты» стоимостью уже 125 млн 343 тысячи рублей.
В отличии от Нью Йорка, Москва не раскрывает конечных объемов помощи тому или иному медиа. Все данные даются в общем разрезе.
Суммирование этих расходов дает совершенно неожиданный результат — 19 млрд 410 млн рублей.
Для сравнения: федеральный бюджет тратит на медиа группу ВГТРК 21,8 млрд рублей. И это при том, что дочерние компании холдинга есть во всех субъектах федерации.
Изменение отчетности по бюджету в собянинской Москве серьезно проигрывает предыдущему периоду.
Вот, скажем, данные за 2005 год:
ТВ
ОАО «ТВ Центр» – 1 миллиард 711,96 млн рублей
ОАО «ГТК «ТВ Столица»» — 271,565 млн рублей
ОАО «Телекомпания ВКТ» – 22,25 млн рублей
ООО «Школьник ТВ» – 20,73 млн рублей
Газеты
Газета «Вечерняя Москва» – 60,592 млн рублей
Газета «Московская правда» — всего 11,130 млн рублей
Газета «Пионерская правда» — 5,92 млн рублей
Газета «Труд» — 13,855 млн рублей
Газета «Московский комсомолец» — 16,074 млн рублей
Газета «Метро» — 31 млн рублей
Газета «Тверская, 13» — 49,185 млн рублей
Газета «Москвичка» — 17,055 млн рублей
Газета «Округ» — 5,035 млн рублей
Газета «Квартирный ряд» — 31,5 млн рублей
Газета «Московская среда» — 48,36 млн рублей
Журналы
Журнал «Студенческий меридиан» — 8,350 млн рублей
«Московский журнал» — 4,52 млн рублей
Журнал «Вестник мэра и правительства Москвы» — 13,865 млн рублей
Журнал «Открытый город — Москва» — 7 млн рублей.
Дотации и субсидии московского бюджета не публикуют и их получатели.
Основные из них — телеканал ТВЦ и медиахолдинг «Москва Медиа» (объединяет два телеканала, три радиостанции, информагентство, сетевое издание и имиджевую лабораторию) деликатно умалчивают о казенном финансировании на миллиарды рублей. При этом ТВЦ, помимо выплат из московского бюджета, которые оцениваются в 2,5 — 3 млрд рублей ежегодно , имеет и все льготы федерального канала.
Эксперты медиарынка недоумевают: почему его прямые конкуренты — РЕН ТВ, СТС, ТНТ — обходятся без бюджетных дотаций, а ТВЦ — нет?
4,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Возникают вопросы и к эффективности «Москва-медиа». Его бюджет — около 4,5 млрд рублей, а доходы от рекламы — на порядок меньше. И не мудрено. В таблице ТНС «Среднесуточная доля телеканалов в Москве» телеканал «Москва-доверие» вовсе не значится.
За пять лет существования «московский Си-Эн-Эн» так и не поднялся выше доли столичных телезрителей в один процент. Хотя в 2011 году, когда мэрия покупала оказавшийся банкротом «ТВ Столица» за 200 млн рублей, разного рода заверений о создании невиданного для России (пожалуй, и мира тоже) новостного городского телеканала было достаточно. Сама сделка оказалась весьма странной.
Дело в том, что миллиардные убытки «ТВ Столица» оплачивались из московского бюджета (при годовой выручке канала в 2010 году 87 млн руб), но это не помешало бывшим владельцам получить хорошую плату за канал.
Среди них оказался и Василий Кичеджи — бывший руководитель столичного департамента транспорта и связи, а еще ранее — заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе.
Строчка в 12 миллиардов в бюджете на «мэрские» СМИ, разумеется, не включает в себя теневые расходы. По данным издания «Практика.ру», хакеры из группировки «Шалтай-Болтай» уличили многие независимые СМИ в публикации заказных материалов от мэрии Москвы. В среднем, если верить «Болтаю», на позитивные материалы о работе московской мэрии тратилось около 163 миллионов рублей в квартал (то есть около 650 миллионов в год).
650 миллионов рублей в год
Дополнительно тратит московская мэрия на размещение позитивных материалов о себе в других СМИ
Кроме того, мэрия тратит немалое количество средств на услуги разнообразных PR-агентств типа «Огилви», «Апостол-медиа», «Михайлов и партнеры» и так далее по размещению и продвижению в СМИ и блогах нужной информации (например, «информационная поддержка» проекта платных парковок), но назвать точную цифру этих расходов сложно.
Конечно, траты на «телевизор» и «бумагу» занимают львиную долю расходов мэрии. Хотя в последнее время это и начало меняться.
На более тонком уровне продвижение «мэрской» повестки делается через «Яндекс.Новости»
Как выяснило издание РБК, московские чиновники, зарегистрировав многочисленные сайты управ и префектур как СМИ, выводят в список главных новостей города какое-нибудь посещение нового детского сада Сергеем Собяниным. Это, как пишет РБК, обходится мэрии буквально бесплатно: используются уже имеющиеся ресурсы. Не последнюю роль здесь играют те самые «районки», которые департамент СМИ перевел с бумажной на полностью электронную форму существования.
Пример сюжета в «Яндекс.Новостях», сформированного онлайн-СМИ мэрии Москвы.
Обратите внимание на источники в сюжете — «Вечерняя Москва», «Народные новости — Москва», онлайн
Главные новости на сайтах просматривают до 200 человек, причем трафик почти полностью идет из поисковиков, а не по закладкам. В соцсетях записи окружных СМИ собирают единичные «лайки».
Однако по бюджету госзакупок газеты «обгоняют закупку снегоуборочной техники, охрану, ремонты и аренду автомобилей».
Так, содержание окружных газет лишь за первое полугодие обойдется москвичам в 417,6 миллиона рублей.
При этом префектуры не стесняются размещать заказы «на оказание услуг по информированию населения через средства массовой информации города».
Так, префектура Юго-восточного административного округа готова была потратить в первом полугодии 2017 года 41,9 млн рублей . В СЗАО на те же цели зарезервировали 41,3 млн рублей…
Что можно было бы купить за эти деньги?
Оценить масштабы затрат можно и путем сравнения с рекламными бюджетами крупнейших корпораций в России. Таблица из 30 главных рекламодателей показывает: никто из них даже рядом не стоит с московской мэрией.
По данным аналитического портала Adindex.ru, самый большой рекламный бюджет по итогам 2016 года у Procter & Gamble.
Это — в четыре-пять раз меньше, чем бюджетные расходы московского правительства на СМИ.
То есть, Москва тратит на медиа как все самые крупные корпорации на свою рекламу. Представьте что вместо роликов МТС, Билайн, Procter & Gamble, Nestle, Pepsi Co вы видите мессаджи московских властей!
Разумеется, что сравнивать эффективность, скажем, новостных программ и сюжетов с рекламой нового телефона от Samsung или Pepsi некорректно. Однако по охвату аудитории основные рекламодатели во время массированных рекламных кампаний приближаются едва ли не к 100 процентам. Чего не скажешь, например, о телеканалах ТВЦ и холдинга «Москва-медиа», имеющих среднемесячные доли телеаудитории от 0,1 до 6-7 процентов. Говорить же о каком-либо «охвате» населения газетами и радио, принадлежащих городу, всерьез не приходится.
Тогда какой смысл содержать собственные СМИ, а не пользоваться, скажем, услугами рекламных и пиаровских агентств в пропаганде важных для столичных властей позиций?
Секрет, в общем-то, прост, объясняет эксперт медиарынка: освоить 20 миллиардов бюджетных рублей на рекламном рынке — невозможно. Для этого не хватит «инструментария», то есть рекламных площадок в российских СМИ. А вот содержать убыточные СМИ в режиме «городской собственности», оплачивая из бюджета что угодно — от капремонта офисов до производства телепрограмм по вязанию крючком — позволяет осваивать любые суммы.
Любое бюджетное финансирование, если оно жестко не контролируется, устроено по принципу нарастающих расходов без увязки с конечными результатами.
Примеров пиаровских и пропагандистках провалов у московской мэрии предостаточно. Самый громкий из них — реновация. В середине весны 2017 года выяснилось, что огромная медийная империя столицы вчистую проиграла оппозиции и блогерскому сообществу. В Москве появился большой пласт жителей, которые так и не приняли цели и смысл нового строительства на месте сносимых хрущевок.
На этом фоне вдвойне странно, что тема московских медиа и затраты на их содержание из бюджета фактически «табуирована» и в депутатском корпусе, и в экспертном сообществе.
«Новые Известия» попытались узнать мнения рекламщиков и политологов о целесообразности расходов Москвы на СМИ, о том, как можно было бы использовать десятки миллиардов рублей из бюджета более эффективным образом. Мы обзвонили два десятка весьма известных в медийном мире персон, но… Выяснилось, что даже резко оппозиционные властям политологи комментировать что-либо не желают, как , впрочем, и пиарщики, и рекламщики, для которых столичные СМИ и мэрия — либо давние, либо потенциальные бизнес-партнеры.
«Тема табуирована»- сформулировал общую позицию один из несостоявшихся «комментаторов». И только политолог Аббас Галлямов решился коротко сформулировать свою позицию:
Конечно, содержание СМИ за счёт бюджета — вещь совершенно излишняя. Во всем мире СМИ — это бизнес, который окупает себя сам. К тому же бюджетные СМИ редко бывают эффективными с точки зрения воздействия на общественное мнение. Обычно они слишком сервильны и неинтересны. Надо ли говорить, что депутаты Мосгордумы, которые каждый год принимают бюджет Москвы со статьями расходов на СМИ, были так же немногословны.
Только Елена Шувалова, депутат от КПРФ, была готова высказать свое мнение:
Тема, поднятая вами, очень важная. Всю ответственность за бюджет города несут члены «Единой России», которых в столичном парламенте — абсолютное большинство. Вы правы в том, что средства тратятся большие и неизвестно куда. Финансы расходуются даже на продвижение в интернет-сетях деятельности департаментов и их структурных подразделений. Такие предложения можно увидеть на сайте госзакупок, например, по Департаменту транспорта. Газетно-бумажные издания заменяются электронными под предлогом сокращения расходов, а, на самом деле, расходы становятся ещё больше.
Тем не менее сама Шувалова считает, что совсем без государственных СМИ — тоже не обойтись. Надо же где-то публиковать официальные решения и документы властей (хотя в Москве для этих целей есть газета «Тверская,13» — с весьма скромным бюджетом -ред).
Кто контролирует медиа империю?
С 2010 года за политику московской мэрии в отношении СМИ отвечает заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
Александр Горбенко
До 2010 года бывший замполит танкового батальона и майор в отставке был генеральным директором «Российской газеты», которая является органом правительства РФ.
Поскольку РГ обязана публиковать официальные документы из Белого дома, то Горбенко был тесно связан с правовым департаментом правительства России. А это ведомство в 2009 году возглавляла Анастасия Ракова — один из самых близких соратников руководителя аппарата правительства Сергея Собянина.
С приходом Собянина в мэрию столицы и Ракова, и Горбенко оказались на руководящих постах в московской власти.
Горбенко было поручено реорганизовать столичные медийные активы в холдинговую компанию. Отчасти ему удалось справиться с этой задачей, а также создать новый облик пропагандистского рупора московской власти – телеканал «Москва 24» .
После модернизации медийного бизнеса Горбенко получил роль «главного пропагандиста» Москвы. В связи с этим ему был доверен вопрос рассмотрения и согласования заявок на проведение культурно-массовых мероприятий на территории Москвы, в том числе шествий и митингов так называемой «несистемной оппозиции».
Анализ выступлений Александра Горбенко показывает парадоксальную ситуацию: чиновник, ответственный за информационную политику мэрии, по сути является непубличной персоной. В отличие от других заместителей Собянина, Горбенко не дает интервью и не комментирует текущие ситуации, связанные как с городской жизнью, так, например, и с методами и целями информационной политики Москвы.
Анастасия Ракова
Однако постановками главных задач в ней занимается Анастасия Ракова — как утверждают СМИ, «самый влиятельный заместитель в московской власти».
В 1998 году Ракова поступила на работу в аппарат думы Ханты-Мансийского автономного округа, председателем которой был Сергей Собянин. В материалах прессы неоднократно отмечалось, что с этого момента карьера Раковой повторяла все передвижения Собянина по служебной лестнице.
В конце октября 2010 года Ракова заняла должность руководителя аппарата правительства Москвы в ранге заместителя мэра. В этом качестве она курировала департамент информационных технологий, главное архивное управление, комитет государственных услуг, управление делами мэра и правительства Москвы,. Она стала так же представителем мэра в Московской городской думе.
Кроме того, Анастасия Ракова, будучи членом политсовета «Единой России», направляет и координирует все политические и выборные кампании столичной власти — от выборов муниципальных депутатов до выборов самого мэра. Характерно, что именно Ракова отвечала и за пропагандисткое обеспечение начавшейся в 2017 году реновации Москвы.
По оценкам прессы, как и Александр Горбенко, Анастасия Ракова так же не является публичным политиком, предпочитая руководить делами на разного рода «закрытых» совещаниях.
Наконец, еще одним влиятельным лицом в медийной политике Москвы выступает пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, которая занимается освещением деятельности мэра. Выпускница Дипломатической академии МИД, Пенькова пришла в мэрию из Администрации президента, где работала с 1999 года, занимая должности от ведущего специалиста до заместителя начальника управления пресс-службы и информации президента России.
Гульнара Пенькова
Характерная деталь: по общему мнению СМИ, Гульнара Пенькова, в отличие от своего предшественника Сергея Цоя (многолетнего спикера Юрия Лужкова), является, пожалуй, самым «молчаливым» и закрытым от прессы пресс-секретарем мэра. В ее практике исключены регулярные брифинги, она не дает интервью и предпочитает игнорировать неудобные запросы СМИ в адрес мэрии.
КУРАТОРСТВО
Еще одна характерная деталь информационной политики Москвы — разделенное кураторство СМИ. Прессу и телевидение контролирует Александр Горбенко , а интернет с его соцсетями и блогосферой — вотчина Анастасии Раковой.
На этой почве происходит даже незримая конкуренция между руководителями, приводящая к несогласованным действиям. Например, в освещении реновации блогосфера и соцсети занимали резко негативную позицию по отношению к мэрии, тогда как подконтрольные СМИ не спешили тушить информационный «пожар», поскольку не получили отмашку от аппаратного «конкурента» Анастасии Раковой.
Источник: «Новые Известия»