Роскомнадзор оштрафует средства массовой информации (СМИ), опубликовавшие самый популярный в русскоязычном сегменте Интернета рэп-баттл исполнителей Oxxxymiron и Гнойного с использованием нецензурной лексики.
Об этом говорится в сообщении ведомства. Служба планирует оштрафовать на 50 тысяч рублей шесть популярных СМИ за публикацию ролика с нецензурной бранью. «Еще 26 СМИ, разместившим в своих материалах гиперссылки на данное видео, расположенное на стороннем видеохостинге, будут направлены профилактические письма», — подчеркивает служба.
Опубликованный на Youtube 13 августа рэп-баттл собрал за неделю 18 миллионов просмотров. По данным СМИ, это самый популярный в русскоязычном сегменте сети ролик на данную тему.
«Если вы передвигаетесь на автомобиле с превышением скорости, будьте готовы к тому, что вас зафиксируют камеры видеонаблюдения, и вам придется заплатить штраф. Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену. В данном случае — 50 тысяч рублей административного штрафа», — сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Ведомство подчеркивает, что мультимедийные материалы сетевых изданий, в том числе прикрепленные изображения, видеозаписи и гиперссылки на сторонние ресурсы, являются частью контента зарегистрированных электронных СМИ. В то же время, отмечает служба, статья 4 Федерального закона «О средствах массовой информации» запрещает использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань.
Источник: РАПСИ.