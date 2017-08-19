Первая леди Франции Брижит Макрон появилась на сентябрьской обложке французской версии Elle. Это неоднозначный шаг, ведь 64-летняя Брижит недавно оказалась в центре скандала, связанного с потенциальным приобретением мадам Макрон официальной должности первой леди страны — с государственным содержанием, особым положением и прочими почестями. Понятно, что не понравилось французским налогоплательщикам: во время предвыборной гонки Эммануэль Макрон обещал, что жена будет трудиться во благо родины на общественных началах. Так появилась петиция, призывавшая отменить эту идею и не содержать супругу президента из государственой казны.
Внутри журнала можно обнаружить большое интервью с Макрон, в котором она честно рассказала и о своем отношении к новой для нее роли первой леди, и, конечно, об отношениях с мужем, у которого, по мнению Брижит, есть лишь один недостаток:
Единственный недостаток Эммануэля – он моложе меня… Привыкла к тому, что с нами происходят экстраординарные вещи. Всегда спрашиваю себя, какое приключение будет следующим. И это длится уже 20 лет,
– сказала супруга французского президента.
Что касается ее официальной должности, то теперь известно, что зарплата ей выплачиваться не будет:
После этого первая леди приступила к более подробному рассказу о своих отношениях с мужем:
Когда я читаю то, что пишут про наши отношения, мне кажется, я читаю про кого-то другого. Наша история очень простая,
— призналась Брижит.
Эммануэль и Брижит познакомились, когда тому было 15, а ей — 40. Через три года начался их роман, из-за которого Брижит развелась со своим мужем:
Если бы я этого не сделала, моя жизнь прошла бы мимо меня,
— сказала она.
После первого тура президентских выборов во Франции в апреле этого года многие предрекали победу Макрону. Сама Брижит была куда более аккуратна в прогнозах:
Я никогда не верила в то, что это произойдет. Я считаю, что нужно радоваться событиям только тогда, когда они случаются,
— призналась Макрон.
В беседе с французским глянцем она высказалась на тему феминизма и поделилась собственным ощущением времени:
Мне кажется, что XXI век будет веком женщин.
Источник: Spletnik.ru