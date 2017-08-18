Приключения сайта The Daily Stormer продолжаются: сначала им отказали в домене GoDaddy и Google, затем в хостинге отказал CloudFlare, а после этого сокрушительный удар нанёс Роскомнадзор, лишив сайт домена в зоне .ru
Российским законодательством установлен предельно жёсткий режим противодействия любым проявлениям экстремизма в интернете. Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацисткую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни. В связи с этим Роскомнадзор обратился к регистратору доменных имён Ru-center с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении делегирования доменного имени указанного сайта в национальной доменной зоне .ru. Регистратор прекратил делегирование данного доменного имени на основании п.5.7 Правил регистрации доменных имён в доменах .ru и .рф
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
По последним сведениям, сайт The Daily Storm ушёл в «теневой интернет» и доступен пользователям браузера Tor.