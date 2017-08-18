Ведущий телеканала «Дождь» Максим Товкайло переходит на работу в «Ведомости», рассказал РБК источник, близкий к телеканалу, и подтвердил собеседник, близкий к изданию. Сам Товкайло и главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов отказались комментировать возможное назначение.
Товкайло займет должность шеф-редактора сайта «Ведомостей», говорят источники РБК. Эта должность оставалась вакантной после того, как бывший руководитель сайта издания Екатерина Дербилова в конце мая этого года стала редакционным директором издателя газеты, компании «Бизнес ньюс медиа». До этого, в марте, главным редактором газеты «Ведомости» вместо возглавлявшей ее более десяти лет Татьяны Лысовой был назначен Илья Булавинов, долгое время работавший в издательском доме «Коммерсантъ», а затем в агентстве «РИА Новости» и на «Первом канале».
По словам собеседника РБК, близкого к «Ведомостям», Товкайло должен выйти на работу в «Ведомости» в 20-х числах августа. Перед Товкайло будет стоять задача сделать сайт газеты «популярнее», уточняет собеседник РБК.
В разное время Товкайло работал в газетах «Газета» и «Ведомости», был шеф-редактором сайта журнала Forbes, заместителем главного редактора РБК. В последнее время Товкайло был ведущим телеканала «Дождь».
Ежедневная деловая газета «Ведомости» выходит с 1999 года. Первым ее главным редактором был журналист Леонид Бершидский. Татьяна Лысова заняла этот пост в 2002 году, однако в 2007 году перешла на должность редакционного директора «Бизнес ньюс медиа». До 2010 года «Ведомости» возглавляла Елизавета Осетинская, затем Лысова вернулась на этот пост. С 2013 года она также руководила сайтом vedomosti.ru.
По данным Mediascope, средняя аудитория одного номера «Ведомостей» в России в декабре 2016 — апреле 2017 года составила 123 тыс. человек.
Источник: РБК.