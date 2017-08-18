Бутырский районный суд столицы признал виновными в пожаре, случившемся в здании московской типографии «Печатный экспресс», гендиректора Сергея Москвина и главного инженера предприятия Антона Яцкова. Тогда в огне погибли 17 женщин, из них 14 граждан Киргизии.
В прениях прокурор просила суд отправить Москвина на четыре с половиной года в колонию общего режима, а Яцкова посадить в такую же колонию на пять с половиной лет. Представитель гособвинения поддержала гражданский иск одной из потерпевших, оценив претензии к подсудимым на 500 тысяч рублей.
Адвокаты подсудимых настаивали на условном наказании обоих фигурантов дела. Гендиректор типографии явился в следственные органы с повинной. Как сообщили в столичном управлении СК, сделал он это «под тяжестью собранных следствием доказательств». Кстати, Москвин признал свою вину и полностью выплатил компенсации родственникам 16 погибших. Он и Яцков были признаны виновными по части 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Еще одно обвинение, об организации незаконной миграции, в ходе процесса было снято с Москвина в связи с отсутствием доказательств его причастности к этому нарушению закона.
Напомним, пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади четырехэтажного здания.
Владимир Полетаев
Источник: «Российская Газета».